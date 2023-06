ČUVENI REPER UMRO U 48. GODINI NAKON ŠTO JE KOLABIRAO NA SCENI: Rezultati obdukcije se još uvek dešavaju

Hjustonska rep legenda Bik Poki umro je juče u 48. godini nakon što se onesvestio tokom nastupa u Teksasu. Njegovo pravo ime bilo je Milton Pauel. Uzrok smri još nije saopšten. Čekaju se rezultati obdukcije.

- Sa dubokom tugom objavljujemo vest da je umro naš voljeni Milton Big Poki Pauel. Preminuo je 18. juna 2023. Njegova porodica, prijatelji i verni obožavaoci su ga veoma voleli. Objavićemo narednih dana informacije o tome kako ćemo mu odati počast. Molimo vas da poštujete njegovu porodicu i njihovu privatnost u ovom teškom momentu. Big Poki će zauvek biti "The Hardest Pit in the Litter - rekao je njegov portparol repera za FOX 26.

Tužnu vest saopštio je reper Ban Bi iz Hjustona koji je na Instagramu poručio sledeće: "Skroman čovek koji je postupao časno i sa poštovanjem. Bilo ga je lako voleti, a teško mrzeti. Nikada više niko isti i jako će nam nedostajati. Volimo te i poštujemo te. Počivaj u raju", prenosi "Daily mail".

