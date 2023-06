"ZBOG OVE INTIMNE SCENE SAM POBESNELA" Glumica iz kultne serije otkrila NAJVEĆU TRAUMU sa snimanja i svima je odmah SVE JASNO

Glumica Kristin Dejvis (58), poznata po ulozi Šarlot Jork u seriji "Seks i grad", za The Telegraph je komentarisala je seriju i njen nastavak, te se prisetila trenutaka u seriji koji joj se nisu svideli.

Rekla je kako joj je smetalo što je morala da obuzdava Šarlotin temperament.

- Lude stvari su joj se događale i pitala sam se: "Zašto se ne naljuti?" Ko se ne naljuti, pogotovo ako joj ljudi vrište psovke u lice tokom seksa. Sećate se te epizode? Stvarno sam to mrzela. Odglumila sam to samo zato što je Sintija Nikson, koja glumi Mirandu, mislila da je to smešno. Ali bila sam besna - ispričala je Kristin.

foto: LANDMARK MEDIA / Alamy / Alamy / Profimedia

Mislila je na epizodu treće sezone kada se viđala s Aleksandrom Lemlijem.

Kaže da je rekla na snimanju serije da Šarlot zasigurno mora biti tajni ubica s obzirom na svoje ponašanje.

- To ljudi rade kada ne mogu da osete svoj bes. Rekla sam im: "Kad biste joj otvorili vrata ormara, ispadali bi delovi tela svih muškaraca koje je potajno ubila. I bili bi zamotani u prozirnu foliju - objasnila je.

foto: Profimedia

Kristin će se pojaviti i u nadolazećoj drugoj sezoni, čija premijera će biti prikazana uskoro.

Kim Katral, koja glumi Samantu Džons, vratiće se u jednoj sceni.

- To je sjajno. Stvarno to mislim. Navodno je njena scena snimljena negde u garaži bez kontakta s bilo kim, tako da je jedino mjesto gde mogu da je vidim moja dnevna soba kada se bude ta epizoda prikazivala - rekao je glumac Evan Hendler, koji u seriji glumi Šarlotinog supruga.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:36 GLUMICA LJILJANA STJEPANOVIĆ OTVORILA DUŠU O zdravstvenoj krizi i događajima koji su joj obeležili život