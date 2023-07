NJENE ĆERKE NISU GLEDALE SERIJU KOJA JU JE VINULA U ZVEZDE: Sara Džesika Parker otkrila zašto njene naslednice to ne zanima

Iako je serija postigla velik uspeh, a Sara Džesika Parker brojne nagrade, njene ćerke još uvek nisu pogledale epizode kultne serije "Seks i grad". Otkrila je to Parker u nedavnom intervjuu, a priznala je da s tom činjenicom i nema neki problem.

Kada je s 33 godine postala Keri, Sara Džesika Parker sigurno nije ni pretpostavljala da će baš ta uloga biti ona presudna u njenoj karijeri i ona po kojoj će je publika zauvek pamtiti. Kultna serija "Seks i grad" devedesetih godina je rušila tabue i na televiziji progovarala o temama koje su i dan-danas u nekim delovima sveta škakljive. Na setu serije upoznala je i bliske prijateljice, Sintiju Nikson i Kristin Dejvis, a vreme na setu promenilo je tok karijera ovih zvezda.

foto: Gregory Pace / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako su gotovo svi milenijalci pogledali barem jednu epizodu kultne serije, čini se da serija iz devedesetih nije toliko popularna među generacijom Z. Interesovanje nisu pokazale čak ni ćerke Sare Džesike Parker, bliznakinje Merion i Tabita.

U intervjuu je poznata glumica otkrila da njene 13-godišnje ćerke još uvek nisu pogledale seriju.

foto: Profimedia

"Ne, Merion i Tabita nisu gledale seriju. Napunile su 14 godina 22. juna. Do sada, možda je to jedinstveno s obzirom na komplikaciju što sam ja njihov roditelj, ali do sada to nije bilo nešto što je bi ušlo njihov radar za gledanje, a možda nikada i neće. Razumem to", priznala je zvezda serije koju gledamo u novim epizodama serije "I tek tako".

foto: Christopher Peterson / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Objasnila je da su devojčice svesne da postoji ta serija i da je u svetu nekad vladala zaluđenost tom serijom, ali to im ne igra veliku ulogu u životu.

Za svoju ulogu Keri Bredšo u kultnoj seriji, Parker je osvojila mnoga priznanja tokom šestogodišnjeg prikazivanja serije, uključujući dve nagrade Emmy u premijernom terminu, tri nagrade Ceha glumaca i četiri nagrade Zlatni globus.

