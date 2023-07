NAKON PRVOG SUSRETA JOJ JE UNIŠTIO ŽIVOT: Umesto da joj cvetaju ruže, princeza Dajana prolazila kroz PAKAO, a ovako su se upoznali

Princeza Dajana, neprežaljena "kraljica srca" poginula je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći samo godinu dana nakon što se zvanično razvela od tadašnjeg princa Čarlsa.

"Proživljavam vrlo teške trenutke, a pritisak je ozbiljan i dolazi sa svih strana. Ponekad je preteško držati glavu uzdignutom, a danas sam na kolenima i samo žudim za tim da ovaj razvod prođe jer je cena ogromna", pisala je princeza Dajana u pismima koja je slala svojim bliskim prijateljima, a ove godine su dospela u javnost.

foto: Profimedia

Život je nije mazio iako je bila udata za princa Čarlsa (74), koji je ove godine zvanično postao kralj nakon smrti njegove majke, kraljice Elizabete II. To što su završili zajedno bilo je vrlo čudno s obzirom na to da je 1977. bio u vezi s Dajaninom starijom sestrom Sarom. Čarls je od Dajana bio stariji 13 godina, a svideli su se jedno drugome odmah, iako je Lejdi Di svojevremeno rekla kako je pomislila da je Čarls vrlo nesrećan čovek.

foto: John Shelley Collection / Avalon / Profimedia

'Sećam se da sam pomislio kako vesela, zabavna i privlačna 16-godišnjakinja. Mislim, jako zabavna, živahna i puna života i svega', ispričao je 1981. tadašnji princ u intervjuu za Telegraph o utiscima o Dajani kad su se upoznavali.

Čarlsu nije dugo trebalo da zaprosi Dajanu. Videli su se 12 puta, ali nije se radilo o prosidbi koja bi se očekivala, s obzirom na to da je on bio član britanske kraljevske porodice i budući kralj. Urednica Ingrid Sjuard u dokumentarcu 'Čarls i Di: Istina iza njihovog venčanja' pričala je o tom događaju, a i sama Dajana se u knjizi Endrua Mortona 'Dajana: Njena priča njenim rečima', odnosila na veridbu. Čarls ju je odveo u dečiju sobu, nije ni kleknuo već ju je samo pitao.

foto: Prinscreen Youtube

'Rekao mi je da sam mu jako nedostajala, a zatim me pitao hoću li se udati za njega. Mislila sam da se šali pa sam se počela smejati i rekla sam mu: 'Ok, može'. Bio je smrtno ozbiljan. Pitao me shvatam li da ću jednog dana biti kraljica. Čula sam unutrašnji glas kako mi govori da nikad neću biti kraljica, ali da ću imati tešku ulogu’, dodala je. Da nije sa 36 godina poginula u stravičnoj saobraćajnoj nesreći 31. avgusta u tunelu u Parizu, Lejdi Di danas bi proslavila 62. rođendan.

foto: Profimedia

Venčali su se 29. jula 1981. u katedrali sv. Pavla u Londonu, a svadbu je pred malim ekranima pratilo oko 750 miliona ljudi. Dajanina venčanica i danas je inspiracija mnogima, a remek delo dizajnirali su supružnici Dejvid i Elizabet Emanuel. Imala je šlep dug 7,6 metara.

foto: Profimedia

Umesto da im cvetaju ruže i da budu zahvalni na deci koju su dobili, sinovima Vilijamu i Hariju, Čarls je Dajanu konstantno varao. Imao je aferu s Kamilom Parker Bouls (75), s kojom je u braku od 2005. i koja je u maju ove godine dobila titulu kraljice.

'Bilo nas je troje u braku pa je bila mala gužva', rekla je princeza Dajana 1995. u intervjuu, godinu dana pre nego što su se i zvanično rastali. Iako se zna da je Dajana molila Čarlsa da ostavi Kamilu, on to nije učinio. Priča se i kako je Dajana kasnije varala Čarlsa.

Veštačka inteligencija napravila je sliku kako bi Dajana danas izgledala da nije tragično poginula.

(Kurir.rs/Story.hr)

