SKANDALI MU ZAMALO UNIŠTILI KARIJERU, A SUPRUGU BESOMUČNO VARAO: Optužen je i za SILOVANJE, a žene mu i danas PADAJU PRED NOGE

Vilijama Levija svi se sećamo iz serije ''Napušteni anđeo'', a uprkos tome što su njegov život obeležile brojne ljubavne afere, pred ovim frajerom žene širom sveta i dalje padaju na kolena.

Glumac kubanskih korijena Vilijam Levi poslednjih je godina tema brojnih tabloida zbog seks-skandala i brojnih afera koje su isplivale na površinu, ali i dalje mami uzdahe svojom pojavom gde god da se pojavi.

foto: Printscreen/Instagram

Levi je odrastao s majkom na Kubi, a kada je imao 20 godina s porodicom se preselio u Majami gde je završio srednju školu te se jedno vreme bavio bejzbolom. Kasnije se preselio u Los Anđeles gde je učio glumu te je jedno vreme radio i kao model. Studirao je glumu kasnije u Majamiju i Meksiku, a proslavio se u sapunici "Napušteni anđeo".

Godine 2014. glumio je i u američkom filmu "Zavistan" kojim je privukao pažnju škakljivim scenama sa Šeron Lijal. Levi je u trileru glumio slikara koji budi zanimanje udate umetnice. Iako je taj film bio dobar početak Vilijamove holivudske karijere, stvari se nisu razvijale kako je hteo glumac kojeg su zbog porekla i izgleda nazvali "kubanski Bred Pit". Od tada je odbijao glumačke uloge, ali na povratak onome što mu najbolje ide naterao ga je i bankrot koji je doživeo pre nekoliko godina.

A njegovom seksipilnom izgledu mnoge dame nisu uspele odoleti. Dugo je to trpela i njegova bivša supruga Elizabet Gutjerez od koje se razveo prošle godine. Za njihov razvod bile su krive brojne afere s Levijeve strane. Što se tiče njegovih brojnih afera poznato je da je suprugu, među ostalima, prevario i s nekim koleginicama. Jedna od njih je Himena Navareta, s kojom je glumio u telenoveli "Oluja u srcu", o čemu je ona sama progovorila, a njihove zajedničke fotografije osvanule su i na naslovnicama medija.

foto: Rodrigo Varela / Getty images / Profimedia

Zatim je tu i glumica Žaklin Brakamontes, kojoj se čak zaklinjao da će ostaviti suprugu zbog nje, a ona je takođe o svemu javno progovorila, i to u svom romanu. Priznala je da je vezu s Vilijamom prekinula tek kada je saznala da on i supruga čekaju drugo dete. On je sve demantovao, ali malo ko je poverovao u njegovu priču.

foto: Profimedia

Protiv glumca je bila podignuta i optužnica da je namamio maloletnicu u sobu jednog hotela te je prisilio na intimni odnos. Optužnica je kasnije povučena, no Vilijam nikada nije negirao da je spavao s dotičnom devojkom, već je izjavio kako mu je lagala o tome koliko godina ima.

Šuškalo se i o njegovoj aferi s ćerkom slavnog producenta Rejnalda Lopeza, Barbarom.

foto: mz2 / Zuma Press / Profimedia

No uprkos tome što je poznat po preljubama, mnoge i dalje padaju na kolena kada ga vide, a Vilijam se s godinama sve bolje drži te mu i pokoja seda danas odlično stoji.

Na Instagramu se često voli pohvaliti i fotografijama bez majice gde se ističu njegovi isklesani mišići i torzo kojim se oduvek hvalio.

(Kurir.rs/Dnevnik.hr)

