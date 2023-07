OTAC JE ZVAO MOGLI I ŽELELA JE DA POSTANE ASTRONAUT: Ova preslatka devojčica je izrasla u lepoticu i danas ima USPEŠNU KARIJERU

Anđela Jovanović, ćerka poznatog glumačkog para Gagija Jovanovića i Branke Pujić, iako je odrasla uz poznate roditelje nikada nije volela da se preterano pojavljuje u javnosti.

Kao mala želela je da bude astronaut, ali je na kraju ipak krenula stopama svojih roditelja.

- Kao dete sam maštala o svemu, i dan danas uhvatim sebe kako maštam i sanjarim. Bila sam strašno neposlušno dete.

Tata me je zvao Mogli. Prvo izgledala sam kao dečak, bila sam strašno mršava i imala sam frizuru kao fudbaler neki.

Ono čega se iz detinjstva posebno sećam je da sam često lomila ruke, noge, prste. I danas mi se desi da skočim, da se povredim. Hiperaktivna sam, ali mi sport pomaže da izbacim energiju - rekla je devojčica sa fotografija prilikom gostovanja u emisiji "Moja fotografija".

Njeni roditelji, Gagi Jovanović i Branka Pujić, važe za najskladniji par unutar srpskih umetničkih krugova, a ona je, kako sama ističe, od njih nasledila ljubav prema ovom zanimanju.

- Interesovanje za glumu počelo je jako rano pošto su oba moja roditelji glumci. Ja sam odrasla u pozorištu i na snimanjima i kada nije imao ko da me čuva, čuvale su me garderoberke ili me je pozorište čuvalo.

Mlada glumica poslednjih godinu dana često je tema medija, a nedavno je na intimnoj ceremoniji izgovorila sudbonosno "da" svom dugogodišnjem partneru Mihailu Dudašu.

