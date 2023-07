VIJETNAM ZABRANIO PRIKAZIVANJE FILMA BARBI: Razlog će mnoge ŠOKIRATI! Evo zašto publika neće videti ovaj SVETSKI HIT

Vijetnamska vlada zabranila je prikazivanje filma "Barbi" rediteljke Grete Gervig jer veruje da je film kineska propaganda. Film je u Vijetnamu prvobitno trebalo da bude prikazan 21. juna.

Naime, u jednoj sceni film prikazuje kartu na kojoj je veliki deo Južnog kineskog mora prikazan kao da je teritorija Narodne Republike Kine, što krši suverenitet Vijetnama. Južno kinesko more je bogato naftom, ribama i brojnim ostrvima, zbog čega su Kina i njeni susedi već godinama u sukobu oko graničnih linija na moru. Ujedinjeni narodi su 2016. godine presudili protiv pomorskih zahteva Kine, zbog čega su teritorijalne granice prikazane u filmu nevažeće.

Vi Kien Thanh, glavni direktor odeljenja za film u sklopu ministarstva kulture, sporta i turizma, izjavio je da je odluku donelo Državno veće za procenu filma. Warner Bros, produkcijska kuća koja je radila na filmu "Barbi", još se nije oglasio oko zabrane, piše Variety.

Ovo nije prvi put da je morska granica u Južnom kineskom moru izazvala probleme za filmsku industriju u Vijetnamu. 2019. i 2020. godine iz istog razloga su zabranjeni DreamWorksov "Abominable" i Sonijev "Uncharted".

Neke televizijske serije, kao što su "Put Your Head On My Shoulder" i "Madam Secretary", morale su da izbace scene s kartom kako bi im se odobrilo prikazivanje, a Netflixova serija "Pine Gap" je potpuno povučena.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:40 Igračke nekada i sad: Najvažnije je da ne budu rodno obeležene