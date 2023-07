"UDARIO JE PESNICOM O ZID" Otkriveno šta se dešavalo u hodniku RTS u jeku Memedovićevog otkaza

Jovan Memedović dao je otkaz na RTS-u posle više od 30 godina rada u ovoj kući, a Branislav Klanšček, predsednik Upravnog odbora RTS-a, progovorio je o sukobu, koji se, kako kaže, ranije dogodio između njega i voditelja.

- Tačno je da smo se sporečkali na hodniku i on je bio vrlo agresivan u tom razgovoru. Bilo je povišenih tonova ali nije nasrnuo na mene, toliko se iskontrolisao. Udario je pesnicom o zid kao neki njegov protest... - priča Branislav Klanšček za Blic i dodaje kako je došlo do verbalnog sukoba:

foto: Youtube Printscreen

- Sreo me je na hodniku i pitao me je "je l' ti i dalje nije jasno šta Memedović radi za platu na RTS-u?!" Bio je to verbalan sukob i nema veze sa otkazom, to se dogodilo pre sedam dana. Posle toga je došao kod mene i vrlo pristojno smo razgovarali. Rekao sam mu da ne može da se prima plata na RTS, a da radiš i u izvršnoj produkciji koju plača RTS - objašnjava Klanšček.

Inače, Branislav Klanšček, predsednik Upravnog odbora RTS-a, kaže da je informaciju o Memedovićevom otkazu čuo na poslednjoj sednici Programskog saveta.

foto: Sonja Spasić

- Rečeno nam je da je Jovan Memedović dao otkaz i da sad koristi godišnji odmor koji mu je ostao, rekao je Branislav i dodao:

- Doneli smo taj etički kodeks da spoljne produkcije više ne mogu da angažuju ljude iz RTS-a. Ako radite za RTS, ne mogu da vam rade ljudi sa RTS-a, jer bi oni to trebalo da rade za plate, a ako ne mogu da odrade za platu u RTS-u, onda je suludo da to rade u drugim agencijama, što se do sada dešavalo. Ako voditelj nešto radi u izvršnoj produkciji, a zaposlen je na RTS-u za stalno, podrazumeva se da to radi za RTS – rekao je Branislav Klanšček, te se osvrnuo na njegove emisije “Poteru” i "Sasvim prirodno":

- Radiće se i dalje, sa tim što ne mogu da se angažuju ljudi sa RTS-a ili će ljudi sa RTS-a raditi te emisije za platu koju primaju, i neće moći da budu naknadno plaćeni od te produkcije.

(Kurir.rs/ Blic)

Bonus video:

00:15 JOVAN MEMEDOVIĆ SE SNIMAO U AUTOMOBILU, A SVI SU PRIMETILI JEDAN DETALJ! Voditelj napravio prekršaj u saobraćaju, a evo i koji!