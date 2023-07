JOVAN MEMEDOVIĆ JE OVAKO PRIČAO O TEŠKIM POČECIMA: Kako se zaposlio na RTS je ČISTA SUDBINA! Evo koji je bio PRELOMNI TRENUTAK

Jovan Memedović dao je otkaz na RTS-u posle više od 30 godina rada u ovoj kući, a u jednom od retkih intervju, on je ispričao kako je dobio posao na televiziji.

Memedović je godinama na RTS-u vodio emisiju "Svet lova i ribolova“, a kasnije je započeo emisiju "Sasvim prirodno", koja obrađuje teme vezane za prirodu i preživljavanje, a uz to prikazivao je kako ljudi žive u različitim delovima Srbije. Ipak, njegov prvi posao bio je "Jutarnji program".

foto: Instagram/potera_adrenalin

-Kao nezaposlen, mislim da još uvek to pravilo važi, da si na Birou nezaposlenih, ali dužan si da svaka tri meseca dođeš, da bi se javio referentu, a on upiše tvoje vreme koje već provodiš kao nezaposlen i tu ti raste neki broj poena ili bodova, kada dođe u situaciju da si na konkursu za radni odnos, onda onaj koji više bodova ima bude primljen - pričao je Jovan jednom prilikom, pa opisao prelomni trenutak koji mu je odredio sudbinu.

- Jednog dana dolazim da se javim u sobu 101, kad ono 50 ljudi stoji u redu. Ne znam o čemu se radi, gledam, preskočim sve njih, uđem na vrata, vidim tu ženu referentkinju, kažem ‘Kod vas da produžim bodove?’, a ona ‘Ne, ne, ovo je konkurs za televiziju, idite na druga vrata’. Ja odem na ta druga vrata, tu su bila dva čoveka, kad evo ti ga taj jedan, dolazi i kaže ‘Izvini, šta si ti završio?’,“ ispričao voditelj i dodao:

- Ja kažem: ‘Završio sam DIF’. Kaže on: ‘Vidi, ovde smo napravili interni konkurs za Jutarnji program RTS, pa ako te interesuje dođi da porazgovaramo. Nismo računali na nekog difovca, ali možda bi mogao ti, videćemo…’. Ja odem, razgovaram sa njima, kaže ‘Dobro, ajde, treba nam pet’. Već sam ja bio i zaboravio na to, kada su mi se u ponedeljak javili: ‘Ako biste došli, mi smo se odlučili za Vas’. To je bilo bez ikakve pripreme, sudbina.“

Kako nijedan početak nije lako, tako ni Memedovićev nije bio.

- Gubio sam vreme, dve-tri godine nisam ni znao šta radim tamo. Idi, donesi vest, tada je bio neki telefaks… Gubljenje vremena. Forsirali su, uglavnom, mlađe dame. Televizija je čudo - zaključio je voditelj u svom intervjuu za "Agelast" podkast.

Da podsetimo, Branislav Klanšček, predsednik Upravnog odbora RTS-a, kaže da je informaciju o Memedovićevom otkazu čuo na poslednjoj sednici Programskog saveta.

- Rečeno nam je da je Jovan Memedović dao otkaz i da sad koristi godišnji odmor koji mu je ostao, rekao je Branislav i dodao:

- Doneli smo taj etički kodeks da spoljne produkcije više ne mogu da angažuju ljude iz RTS-a. Ako radite za RTS, ne mogu da vam rade ljudi sa RTS-a, jer bi oni to trebalo da rade za plate, a ako ne mogu da odrade za platu u RTS-u, onda je suludo da to rade u drugim agencijama, što se do sada dešavalo. Ako voditelj nešto radi u izvršnoj produkciji, a zaposlen je na RTS-u za stalno, podrazumeva se da to radi za RTS – rekao je Branislav Klanšček, te se osvrnuo na njegove emisije “Poteru” i "Sasvim prirodno":

- Radiće se i dalje, sa tim što ne mogu da se angažuju ljudi sa RTS-a ili će ljudi sa RTS-a raditi te emisije za platu koju primaju, i neće moći da budu naknadno plaćeni od te produkcije.

(Kurir.rs/Blic)

