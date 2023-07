Pogledajte Exitov video sa najlepšim trenucima, saznajte nove datume i registrujte se za najpovoljnije ulaznice!

EXIT festival je upravo objavio video u kojem se zahvaljuje svim fanovima i izvođačima na najlepšim trenucima tokom četiri julska dana, kada su na Petrovaradinsku tvrđavu doneli svoju ogromnu energiju, strast, plesne pokrete i ljubav prema muzici! Dok se i dalje snažni utisci sležu, otkriveni su datumi za 2024. godinu – sledeći EXIT trajaće od 11. do 14. jula. Na Exitovom sajtu je od sada, pa do 21. jula moguća registracija za najpovoljnije festivalske ulaznice!

Exitov Thank You video

Završena je još jedna EXIT avantura, koju je proslavilo više od 200.000 fanova, uz nastupe neverovatnih izvođača, među kojima su The Prodigy, Wu-Tang Clan, Skrillex, Eric Prydz, Alesso, Onyx, Nina Kraviz, Indira Paganotto, Amelie Lens, Hot Since 82, Viagra Boys, Dimitri Vegas & Like Mike, Vintage Culture, Sofi Tukker, Epica, CamelPhat i mnogi drugi, koji su se na Petrovaradinskoj tvrđavi osećali kao kod kuće.

1 / 7 Foto: EXIT Photo Team

EXIT ne bi bio nadaleko poznat po atmosferi, osećaju slobode i magije da nije energije koju donose i šire posetioci. Zato EXIT fanovi sada imaju jedinstvenu priliku da popune ovaj kratak formular i budu među prvima koji će osigurati ulaznice za EXIT 2024 po najboljnim cenama. Prijava je moguća do 21. jula. Svim festivalskim fanovima, Exitov tim želi 365 magičnih i radosnih dana do sledećeg izdanja!

