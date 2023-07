ŽIVELA U VILI OD 165 MILIONA DOLARA, SADA SA PETORO DECE SE VUČE PO JEFTINIM MOTELIMA: Evo kako je krenuo SUNOVRAT slavne glumice

Nakon što se saznalo da se glumica Tori Speling (50) razvodi od Dina Mek Dermota nakon 17 godina braka, viđena je u javnosti. No, daleko je to od one Tori koju su mnogi pamtili iz serije 'Beverly Hills'. Tada je imala milione koje je joj je osigurao otac Aron Speling, kreator serije, ali i drugih brojnih postignuća 90-ih koje smo svi rado gledali. Speling se nikada nije uspela probiti dalje od rijalitija nakon smrti oca, a da je finansijski u lošem stanju, dokaz je i to što spava u motelu u kojem soba košta 100 dolara za noć(nešto više od 90 evra). Odrasla je u vili koja je procenjena na 165 miliona dolara, a od oca je, nakon njegove smrti 2006. godine, nasledila samo 800.000 dolara. Nije poznato je li tamo spava zbog razvoda ili za to postoji neki drugi razlog.

Tori i Din, inače, zajedno imaju petoro dece. Vest o razvodu nije preterano šokirala fanove, jer glumica i glumac već su najavili da je samo pitanje vremena kada će se odlučiti na taj korak.

- S velikom tugom i teška srca osećam da smo nakon 18 godina provedenih zajedno i petoro neverovatne dece, Tori i ja odlučili krenuti svako svojim putem i započeti novo vlastito putovanje. Nastavićemo da radimo zajedno kao roditelji puni ljubavi i voditi i voleti našu decu kroz ovo teško vreme. Molimo vas da svi poštujete našu privatnost dok izdvajamo ovo vreme da svoju porodicu okružimo ljubavlju. Hvala svima na podršci i ljubaznosti - objava je koju je Mek Dermot objavio na društvenim mrežama.

Tor je nedavno završila u bolnici jer ima problema s disanjem. Glumica je na Instagramu podelila stori u kojem je pokazala u kakvom je stanju.

– U bolnici sam od prošle noći – rekla je tada Speling te pokazala da je u bolničkoj haljini. Dodala je da ima visoki pritisak, da joj se vrti u glavi i da su je doktori podvrgnuli brojnim pretragama. Odmah se i osvrnula i na hejtere koji su je napali u komentarima kada je izjavila da se ne oseća dovoljno zdravo da bi mogla raditi. – Kako bi bilo da sledeći put nekome verujte na reč kad vam kaže da nije dobro i pokažete im dobrotu, a ne da odmah ne verujete. Podsećam vas da je za ljude kao što sam ja noćna mora to što ne mogu raditi. Ja sam radoholičar i uvek ću izabrati posao.

Pratiocima je poručila kako jedva čeka vratiti se deci.

Inače, Speling je svetsku slavu stekla ulogom Done Martin u poznatoj tinejdžerskoj seriji "Beverly Hills, 90210". Još 2021. pisalo se kako je glumica predala papire za razvod od supruga Dina McDermotta. "Brak je gotov već jako dugo. Tori se sastala sa svojim advokatima i planira vrlo brzo podneti zahtev za razvod. Pokušava sve rešiti, a pre toga pobrinuti se da bude finansijski stabilna", kazao je porodični prijatelj i dodao: "Mesecima spavaju u različitim sobama i već se neko vreme ne smatraju bračnim parom. Tori je spremna za novi početak, ali pokušava to strateški izvesti." Speling već neko vreme iznenađuje fanove izgledom, ponajviše zato što misle da je preterala s estetskim korekcijama.

