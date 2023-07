SA SUPRUGOM JE BILA 27 GODINA, A SAD JOJ SRCE OSVOJILA MLADA PEVAČICA: Ima četiri ćerke i godine braka, ali se ne odvaja od nje!

Sve se više priča da je američka glumica Kajl Ričards u vezi sa kantri pevačicom Morgan Vejd.

Nedavno su se pojavile iznenađujuće vesti da će se Kajl razvesti od supruga Maurisija Umanskog. Zvezda "Pravih domaćica sa Beverli Hilsa" rastala se od brokera za nekretnine posle 27 godina braka i troje dece, piše People. I usred govora o navodnom razvodu, fanovi su počeli da spekulišu o njenoj bliskoj vezi sa 28-godišnjom Morgan, ističući da obe nose isto prstenje i čak navodno imaju identične tetovaže srca, prenosi TMZ.

Očigledno, one imaju mnogo toga zajedničkog, uključujući probleme sa zavisnošću. Kajl je otkrila da je trezna od prošlog leta, dok je Morgan prestala da pije pre šest godina. Ipak one do sada nisu objavile svoju navodnu ljubav.

Kajl i Maurisio prvi put su viđeni bez burmi prošlog proleća i navodno više ne lajkuju, komentarišu objave jedno drugom, niti čestitaju jedno drugom važne datume na društvenim mrežama. Ali zato Kajl često komentariše Morganine objave i komunicira sa pevačicinim fanovima.

Između ostalog, njihovi fanovi su primetili da Morgan na levoj ruci ima novu tetovažu slova "k" koju ranije nije imala, a dvojac zajedno posećuje mnoge događaje i deli zajedničke fotografije. Kajl se prošle godine pojavila kao Morganin gost na dodeli Americana Music Awards-a u Nešvilu, gde su uskladile svoje autfite, a potom su pre nekoliko meseci otputovale u Meksiko, čime su se pohvalili na Instagramu.

Kajl je takođe iskoristila popularnu društvenu mrežu da ispriča trenutak kada je upoznala Morgan, otkrivajući da su se prvi put srele u februaru 2022. godine, nakon što je uhodila pevačicu preko Instagrama.

- Uhodila sam Morgan na Instagramu nakon što sam slušala njenu muziku dok sam se sama vozila od Jute do Kolorada i danas smo se prvi put lično srele. Neki misle da je to najneverovatnije prijateljstvo, ali bliskost nema granica - dodala je uz ružičasti emotikon slomljenog stakla.

Spekulacije o njihovoj vezi pojavile su se i nakon što je izvor blizak Kajli rekao za "People" da su ona i Maurisio već neko vreme razdvojeni, ali i dalje žive pod istim krovom.

- Ostali su u prijateljskim odnosima dok smišljaju šta je sledeće za njih i njihovu porodicu - otkrio je on. Međutim, kasnije su to demantovali u zajedničkom saopštenju, ali su priznali da prolaze kroz težak period.

- Što se tiče vesti koje su danas izašle o nama... Sve priče u vezi sa našim razvodom su lažne. Međutim, da, imali smo tešku godinu. Najizazovniju u našem braku. Ali oboje se neizmerno volimo i poštujemo. Niko nije pogrešio. Iako smo javne ličnosti, tražimo da se poštuje naša privatnost. Iako bi moglo biti zabavno spekulisati, molimo vas da ne pravite lažne priče da biste ih uneli u dalje pokvarene priče. Hvala vam na ljubavi i podršci. Kajl i Mauricio- podelili su.

Par se venčao u januaru 1996. godine i ima 27-godišnju ćerku Aleksiju, 23-godišnju Sofiju i 15-godišnju Portiju. Pored toga, Mauricio je očuh Kajline 34-godišnje ćerke Fare Aldjufri iz njenog prvog braka sa Guraišom Alđufri.

