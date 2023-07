MILAN MARIĆ SE SKINUO: Iznenadio svoje fanove, a prva mu fotografiju progomentarisala starija koleginica (FOTO)

Poznati glumac Milan Marić pokazao je svima da trenutno uživa na godišnjem odmoru.

Fotografijom sa plaže oduševio je pripadnice lepšeg pola, a prva je komentar ostavila njegova koleginica Mirjana Karanović.

"Ma ko se to nama raskomotio!!!", napisala je Mira.

foto: Printskrin

Milan je jutros objavio još vreliju fotografiju na svom storiju.

foto: Instagram

Marića smo nedavno gledali u seriji "Pad", gde se prvi put skinuo pred kamerama. Glumac je tada govorio o teretu popularnosti.

"Nećemo žuriti, ja još imam 32 godine. Može sve to naravno biti opasno, možete se pogubiti, izgubiti sebe. Ukoliko nemaš izgrađen odnos sa sobom, ako sa sobom počneš biti na "Vi", to može biti put bez povratka. Mislim da je i pitanje kako gledate na sopstveni uspeh. Da li na to gledate kao na nuspojavu svoga rada ili nešto što vam pripada samom činjenicom da ste rođeni. Što se mene tiče, uspeh, što god on značio, zapravo je tek početak, jer tek onda započinjete novi krug odluka kuda ćete i što ćete dalje, ali počinje i još jedan krug. Krug procenjivanja svih - od kolega, reditelja, producenata, pa do publike. Samo su kriterijumi sada sve oštriji i oštriji, a greške vam se sve manje ili uopšte ne opraštaju. E da se u svemu tome ne biste pogubili, mislim da morate dobro znati kud ste pošli i zašto ste baš tuda i svako malo sebe podsećati na to", rekao je Marić.

foto: screenshot

Crna Gora i Hrvatska su omiljene destinacije i drugih naših poznatih ličnosti. Glumica Mirjana Karanović uživa na Adi Bojani, a u Hvatskoj glumački par Petar Benčina i Tamara Dragičević.

Kurir.rs