SAD SE MOJE TELO GASI I MUŽ MORA DA ME NOSI DO TOALETA: Poznata misica zbog ujeda KRPELJA ostala paralizovana i život joj je PAKAO

Popularna manekenka Kristi Hajsman je zadobila opasnu bolest koju prenose krpelji i preživljava pravu agoniju. Kako sada navodi, zbog greške lekara njeno telo se polako "isključuje".

Bivša kraljice lepote kaže da su godine patnje mogle da se izbegnu da su je lekari testirali na lajmsku bolest 2015.godine kada su simptomi počeli. Umesto toga, dobila je odgovarajuće objašnjenje za svoje stanje tek u februaru ove godine, nakon što je otišla u Meksiko kod lekara.

foto: Printscreen/Instagram

- Da su je na vreme dijagnostikovali, sve bi se rešilo sa turom antibiotika u trajanju od 28 dana. Sada se moje telo gasi i muž mora da me nosi do toaleta i kupa me. Ranije sam bila sportista, a sada se budim potpuno slaba i u bolu. U poslednjih šest nedelja dva puta sam bila napolju. Moj život je krevet - skrhano ističe.

Kirsti govori i da je dugotrajna upotreba steroida dovela do propadanja kostiju, a jedan specijalista joj je rekao "da ima kosti sedamdesetogodišnjakinje", prenosi "Daily mail".

1 / 6 Foto: Printscreen/Instagram

Lajmska bolest je bakterijska infekcija koju prenose zaraženi krpelji. Simptomi mogu uključivati glavobolje, gubitak energije, bolove u mišićima, otečene zglobove, jasan osip na mestu ugriza, zatim visoku temperaturu, groznicu i neobjašnjiv umor.

Iako se leči antibioticima, ako se uoči rano, neki pacijenti tvrde da pate od stalnih simptoma koji traju godinama.

(Kurir.rs/Najžena)

Bonus video:

02:35 SVI POGLEDI UPRTI U NJU, SOFI MILO OŽIVELA BARBI LUTKU! Manekenka sabrala utiske pokraj roze kabrioleta: Ovo mi je posebno drago