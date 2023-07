AGONIJA SLOBODANA ĆUSTIĆA I NJEGOVE ŽENE U GRČKOJ TRAJALA DEVET DANA: Nekoliko puta molili za POMOĆ, a evo šta se dešavalo

Na Fejsbuk stranici "Grčka Info" 21. jula osvanula je poruka u kojoj se moli za pomoć našem poznatom glumcu Slobodanu Ćustiću, koji je u Grčkoj sa ženom Jelenom Ćustić.

- Hitno! Ima li koga da danas ili ujutro poveze našu ljudsku i glumačku veličinu Slobodana Ćustića od Sivirija sa Kasandre makar do Gevgelije? - pisalo je u poruci na stranici "Grčka Info".

Međutim, muke Slobodana Ćustića i njegove supruge Jelene ne traju dan ili dva, već od 15. jula kada se Jelena prvi put oglasila na pomenutoj Fejsbuk stranici.

- Pozdrav svima. Juče smo stigli u Siviri iz BG, auto nam je crkao na rampi pred Solunom. Uzela sam rent a car, sutra moram da ga vratim do 19 časova u Solun, ali ne znam kako da se vratim u Siviri. Vidim da ima neki bus koji vozi iz Soluna na Halkidiki... ako neko ima još neku ideju i/ili detalje oko tog prevoza busom, bila bih zahvalna - napisala je Jelena tada na stranici "Grčka info".

Ona se nakon toga oglasila 21. jula na istoj stranici, a može se zaključiti da danima nisu rešili problem sa automobilom, do na kraju nije stigla pomoć.

- Pozdrav svima. Pisala sam pre 6-7 dana, s obzirom na to da smo imali ozbiljan kvar na automobilu kad smo dolazili na more, te smo morali da iznajmimo auto u Solunu, da bismo stigli u Siviri. Tad sam dobila veliku podršku i pomoć grupe, na kojoj sam neizmerno zahvalna, a uz to lepo poznanstvo sa Ivan Stoiljković i njegovom porodicom, koji su me vratili iz Soluna u Siviri, nakon sto sam vratila iznajmljeni auto... Sad ide glavni deo. Naš auto je u Đevđeliji od 14.07. i konačno je popravljen. Taman smo mislili da ćemo zauvek ostati u Grčkoj. (smeh) Suprug bi trebalo sutra da ode po auto, pa me evo ponovo ovde da pitam da li se neko sutra vraća kući sa Kasandre, i da li ima jedno slobodno mesto i volju da ga poveze do Đevđelije? - napisala je Jelena Ćustić.

Inače, Jelena se sinoć još jednom oglasila na Fejsbuku, te navela da su našli pomoć.

- Ovog trenutka nam je prišla žena na plaži, zahvaljujući grupi, glas je stigao do nje, preko majke koja prati... Večeras kreću put Srbije i imaju mesto! Puno, puno hvala svima do neba!

