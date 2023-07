OVAJ RAT SMO ČEKALI, A STIŽU PRVI REZULTATI BORBE! Barbi i Openhajer zapalili bioskope: Jedna je oborio svetski rekord, a evo koji

Filmovi "Barbi" i "Openhajmer" stigli su u američke bioskope tokom vikenda i već se znaju prve brojke. Jedan film ruši rekorde, a uspeh postiže i drugi naslov.

Dva najočekivanija filmska ostvarenja godine stigla su pred publiku. Kada su nedavno glumačku ekipu "Openhajmera" pitali šta imaju da poruče glumačkoj postavci filma o kultnoj lutki Barbiki odnosno o starovanju ovog dela, poželeli su sve najbolje. To se i obistinilo.

foto: Promo

Film "Barbi" u režiji Gerte Gervig izbio je na prvo mesto, zaradivši 155 miliona dolara u premijernoj seriji i ostvarivši najuspešniji debi ikada u kategoriji filmova koje su žene režirale, piše Variety.

Film "Captain Marvel" koji su režirali Ana Boden i Rajan Flek, drži su rekord sa 153 miliona dolara, zarađenih 2019. dok je "Wonder Woman" čija je rediteljka Peni Dženkins osvojila rekord 2017. sa 103 miliona dolara.

"Barbi" je imala i najbolji premijerni vikend 2023., nadmašivši film "Super Mario Bros" koji je ranije ove godine zaradio 146 miliona dolara.

Najnoviji film Kristofera Nolana "Openhajmer" prikazan je u isto vreme kad i "Barbie" i zaradio je impresivnih 80.5 miliona dolara u prva tri dana u bioskopima.

foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Film sa Margo Robi u glavnoj ulogu ostavrio je prihod od 22.3 miliona dolara samo u pretpremijernim projekcijama u četvrtak, dok je "Openhajmer" sa Kilijanom Marfijem u glavnoj roli zaradio 10.5 miliona dolara, prema pisanju "Variety".

"Barbie" uz film "The Super Mario Bros" i ostvarenja koja su prikazana ovog vikenda "Spider-Man: Across the Spider-Verse", "Guardians of the Galaxy Vol. 3", "The Little Mermaid"i "Avatar: The Way of Water" zaokružuje listu najboljih filmova.

Brojke su samo jedan od parametara jednog filma. I "Barbi" i "Openhajmer" sa dijametralno suprotnom tematikom, imali su odličan star. Čekaju se dodele najprestižnijih filmskih nagrada, moglo se čuti da je Rajan Gozling u ulozi Kena vredan Oskara, ali se više prognozira da će pobedu odneti Kilijan Marfi.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

