ĐOKOVIĆEV DRUG POSLE RAZVODA OD NAJLEPŠE BRAZILKE SMUVAO NAJLEPŠU RUSKINJU! Bomba u svetskim medijima: Par krije svoju vezu?

Sva je prilika da prijatelj Novaka Đokovića, čuveni GOAT Tom Brejdi (45), ima novu ljubav u svom životu, a u pitanju je bivša ljubav Bredlija Kupera, Irina Šajk (37), koja je ovog vikenda provela noć u Tomovoj kući.

Paparaci su uhvatili Irinu i Toma u Los Anđelesu, a ekskluzivne fotografije objavili su TMZ i Page Six. Sve je počelo u petak, kada su novinari došli do informacije da ju je prvi put pokupio u hotelu Bel-Er u popodne, samo da bi je odvezao do svoje kuće. Izvori pomenutog medija otkrio je da su Irina i Tom ušli u njegov blok nasmejani i da nije napustila njegovu kuću sve do sledećeg jutra oko 9:30 časova.

Tom je Irinu ostavio u hotelu, da bi je pokupio kasnije istog popodneva. Tu su ih fotografisali i snimali u romantičnoj pozi u njegovom autu.

Zaustavljeni su na semaforu gde se jasno videlo kako Tom miluje Irinu po obrazu, veoma nežno. Ona je bila naslonjena na sedište a osmeh nije skidala sa lica. Tom se takođe smejao.

Priče o ovoj romansi krenule su pre mesec dana. Izveštaji su govorili da su bili na istom venčanju još u junu, i da se Irina navodno "bacala" na Toma celo veče ali je njen portparol to demantovao.

U stvari, Irinin tim je izašao sa tvrdnjom da joj se on sviđa ali da je informacija koja je dospela u javnost "potpuno zlonamerna i izmišljena“.

Tom i Irina još uvek nisu komentarisali njihov odnos ali je više nego jasno da su uplovili u romasu.

Nije jasno zbog čega toliko pokušavaju da sakriju priču o romansi, s obzirom na to da su oboje emotivno "čisti". Naime, on se razveo od najlepše Brazilke i jedne od najlepših žena sveta, manekenke Žizel Bundšen (43), dok Irina odavno nije sa ocem svoje ćerke, Bredlijem Kuperom.

(Kurir.rs/Telegraf)

