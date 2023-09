UMRO JE, A NIKAD NIJE REŠIO MISTERIJU KOJA GA JE MUČILA: Milijarder Al Fajed je Dajanu upoznao sa sinom, a onda su otišli U SMRT

Egipatski preduzetnik i milijarder Mohamed Al Fajed preminuo je ranije ove nedelje, i to tačno 26 godina nakon što je njegov sin, Dodi Al Fajed, izgubio život u saobraćajnoj nesreći s princezom Dajanom.

Upravo je stariji Al Fajed bio glavni i odgovorni za kratku ljubavnu vezu između Dajane i Dodija Fajeda. Mohamed je tada bio vlasnik lanca prodavnica Harrods i bio je basnoslovno bogat, a svi koji su ikad pisali o njemu će reći da je bio beskrupulozni penjač po društvenoj hijerarhiji. Zbog toga, kad je pozvao Dajanu u svoju vilu na mediteranskoj obali Francuske, samo Dajana nije znala šta joj se sprema.

Dok je princeza, tada u srećnoj vezi s pakistanskim hirurgom Hasnatom Kanom, uživala u suncu i moru, Mohamed je pozvao svog sina, takođe tada u vezi, na druženje s princezom. Dogovoreni sastanak bio je toliko neočekivan da je Dodi greškom pozvao svoju tadašnju devojku američku manekenku Keli Fišer. Dodi je Keli smestio na jednu drugu porodičnu jahtu, ali to se njoj nije nimalo svidelo. U jednom telefonskom razgovoru mu je sve sasula: "Doveo si me u Sen Trope da čamim na jahti dok ti zavodiš Dajanu po danu, a mene ševiš po noći. Napustio si me na jahti. Zašto to radiš?"

Dajana nije imala pojma šta se događa i jednostavno je uživala u druženju s velikom i skladnom porodicom Fajed.

- Ona je samo htela da bude deo porodice koja je sve radila zajedno - pričala je za Daily Mail bliska princezina prijateljica.

foto: Profimedia

A čini se da se između Dodija i Dajane zaista i rasplamsala prava ljubav. Kako se prisetio jedan od bivših zaposlenih Harrodsa: "Pozvali su me u Mohamedovu kancelariju, gde je stajao i Dodi cerekajući se kao dečačić. Mohamed mi kaže da Dodi ima nešto da kaže, kad ovaj kao iz topa: 'Princeza i ja smo zajedno. Nikad više neću imati drugu devojku.'"

Naravno, nije sve bilo tako idilično i, kako je to otkrio batler Pol Barel, Dajanina majka Frensis Šend Kajd, rekla joj je da je k**va zbog veze s Dodijem. Bio je to poslednji razgovor Frensis i Dajane.

foto: Profimedia

Idućih nekoliko meseci bilo je očito da se ponašaju kao tinejdžeri, a šefica osoblja Dodijeve jahte, Debi Gribl, prisetila se da su na početku zajedničkog krstarenja redovno spavali odvojeno, ali kako su sve više vremena provodili zajedno, postajalo je očitije da žele da budu što bliže jedno drugom. Po danu bi se sunčali i plivali, uživali u društvu, uživali u svemu.

U tom užitku dočekali su i prvu godišnjicu poništenja braka Dajane i čarlsa. Bilo je to 28. avgusta dok su Dodi i Dajana odlazili sa Sardinije. Samo tri dana kasnije će njih dvoje poginuti saobraćajnoj nesreći u pariskom tunelu Pont de L'Alma.

foto: MAXPPP / Newscom / Profimedia

Zvanični uzrok smrti je neoprezna vožnja Henrija Pola, a svemu su doprineli papparaci koji su progonili nesrećnu princezu i njenog dečka Dodija Fajeda pariskim ulicama. Vozač limuzine Pol bio je pijan, imao je čak pet puta više alkohola u krvi nego što je dozvoljeno, a istraga je zaključila da bi Dajana i Fajed preživeli nesreću da su bili vezani. Zaista nesrećni splet okolnosti na kraju je odneo tri života, ali je doneo i mnoštvo teorija zavera.

Kako napominje Daily Beast, sama kraljica je, onako usput, dobacila da je Dajani neko podmazao kočnice. Tokom istrage je objavljeno i Dajanino pismo poslato batleru Polu Barelu krajem 1993. godine, nekih desetak meseci nakon objave razlaza Dajane i Čarlsa.

foto: Profimedia

- Evo sedim za stolom u oktobru i samo želim da imam nekoga da me zagrli i ohrabri me, pa da mogu da ostanem snažna i uzdignute glave. Ova faza mog života je najopasnija zato što moj suprug planira saobraćajnu nesreću. Kvar na kočnicama bi osigurao ozbiljnu povredu glave i time bi imao odrešene ruke da se oženi Tigi. Kamila mu je samo izgovor za sve. Taj čovek nas sve samo iskorišćava - pisala je tada Dajana.

Mohamed Al Fajed, Dodijev otac, tvrdio je da iza ubistva stoji princ Filip, koji je naredio tajnoj službi MI6 ubistvo Dajane i Dodija kako par se ne bi venčao i na kraju imao dete muslimana. Tokom istrage je Lucija Fleča de Lima, supruga nekadašnjeg brazilskog veleposlanika u Velikoj Britaniji izrazila je popriličnu dozu skepse i nije baš previše verovala u priču o Dajaninom strahu za sopstveni život.

foto: Philippe Ledru / akg-images / Profimedia

- I dalje ne verujem. Pol Barel je sposoban da savršeno dobro oponaša Dajanin rukopis. Ne verujem da je živela u strahu za svoj život, a posebno da bi joj pretnja bio Čarls, budući kralj vaše države - ispričala je ona tokom ispitivanja.

Privatne istrage upozoravale su na brojne nelogičnosti tokom spasavanja Dajane nakon saobraćajne nesreće pa je tako novinar Džon Konvej otkrio transkript poziva doktora Džina Marka Martina, lekara hitne pomoći koji je došao na mesto saobraćajke, gde doktor tvrdi da su dve osobe teško povređene, te da nije bilo povreda toraksa. Upravo je teška povreda toraksa bila pogubna za Dajanu nekoliko sati kasnije.

foto: Profimedia

Druga neobična činjenica je to što je hitnoj trebalo čitavih 17 minuta da izađu ne teren od upućivanja prvog poziva. Trebalo je još sat vremena da izvuku Dajanu iz olupine automobila, što samo po sebi nije neobično, ali tokom prebacivanja u bolnicu su se kola hitne pomoći zaustavila na nekoliko minuta, što je mnogima bilo izuzetno sumnjivo. Martina su čak i policajci pitali ima li bilo kakve istine u tvrdnjama da je namerno kasnio s odlaskom u bolnicu.

- Morali smo da saznamo zašto joj je naglo pao krvni pritisak. Bojali smo se da će joj se srce zaustaviti i jako je teško oživljavati pacijenta u takvim uslovima dok se kola hitne pomoći kreću - odgovorio je Martino.

Konvej je rekao i da mu je bilo neobično što su za Pola rekli da je imao pet puta više alkohola u krvi nego što je dozvoljeno francuskim zakonima, te da se Pol ponašao savršeno normalno na svim snimkama sigurnosnih kamera.

- Vidite ga kako prolazi kroz vrata, vidite kako veže pertle na cipelama. Da je imao pet puta više alkohola bi smrdeo na alkohol i nema šanse da bi neko seo u auto s njim - priča Konvej za Daily Beast.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

Bonus video:

17:04 PRINC FILIP I PRINCEZA DANICA EKSKLUZIVNO ZA KURIR TV: Kraljica Elizabeta bila stidljiva! Otkrili da li će pristustvovati sahrani