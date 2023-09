ITALIJANSKI MILIONER BIO OKORELI ŽENSKAROŠ, A ONDA GA UKROTILA 27 GODINA MLAĐA: Kad su stigli u Veneciju, pokupili SVE POGLEDE

Italijanski milioner Đanluka Vaki (56) doputovao je juče na Filmski festival u Veneciji sa 27 godina mlađom suprugom. Poznati par najčešće se može videti u Milanu, a zbog Mostre je stigao u jedan od najromantičnijih gradova na svetu. Očekivano su izazvali reakcije svojim dolaskom na tradicionalnu filmsku manifestaciju, a ljubitelji mode imali su šta da vide posmatrajući njihoa modna izdanja.

Đanluka Vaki i Šenon Fonesa koji poput brojnih poznatih ličnosti ne propuštaju Filmski festival u Veneciji, najpre su se predstavili u odevnim kombinacijama kojima dominira bela boja. Ona je bila elegantnije stilizovana, a pletena torba koju je nosila brzo je osvojila naše simpatije.

foto: IPA/Mimmo Carriero / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Šenon je u Veneciji gde je bila i ova čuvena Srpkinja viđena i u modnom izdanju u znaku kultne modne kuće "Šanel", dok je italijanski milioner Đanluka Vaki koji sa suprugom ima ćerku, šetao daleko nonšalantnije odeven, u majici na bretele i sivom džinsu.

Nasmejani kao uvek i odavajući utisak srećnog para Šenon Foneska i Vaki jači su od brojnih predrasuda. Đanluka Vaki danas je slika i prilika porodičnog čoveka, a nije tako bilo ranije.

foto: IPA/Mimmo Carriero / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Italijanski milioner napustio je posao da bi se posvetio hedonističkom načinu života, imao je određene probleme i sa zakonom, a posle više ljubavnih avantura, počeo je da se zabavlja sa 27 godina mlađom Šenon. Nisu Đanluki bile strane duge ozbiljne veze ali je u javnosti najviše odavao utisak muškarca kojem je najvažnija zabava, u svakom smislu. Ljubav sa Šenon promenila je njegov životni kurs.

foto: IPA/Mimmo Carriero / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Đanluka je nekoliko godina u vezi sa atraktivnom brinetom, sa kojom je 2020. dobio ćerku Blu Jerusalemu Vaki koja je ubrzo nakon rođena imala operaciju o čemu je on pisao na Instagramu: "Naša ćerka je ranije ove nedelje imala operaciju rascepa nepca. Bila je ovo veoma izazovna i emotivna nedelja za nas, a možete da zamislite koliko je bila izazovna za našu bebu. To kada vaša beba prolazi kroz nešto tako ozbiljno kao što je operacija, zaista potresa vaš svet roditelja. Naš anđeo zaista ne prestaje da nas zapanjuje. Bila je tako hrabra, mirna i draga kroz sve to, tako sam ponosan što sam njen otac. Sa suzama u očima kažem vam da je moje srce uz sve roditelje koje prolaze kroz zdravstvene probleme sa svojim bebama. Nadam se da ste uvek bezbedni. Sada smo kod kuće! Tako smo zahvalni i blagosloveni!".

(Kurir.rs/Blic žena)

