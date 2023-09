ŽIVI U LUKSUZNOJ KUĆI, MESEČNA KIRIJA JE 40.000 DOLARA: Bivša supruga Kostnera tvrdi da je glumčeva vila SUPERIORNIJA od njene

Bivša supruga Kevina Kostnera Kristin Baumgartner sada živi u iznajmljenoj luksuznoj kući u Montesitu, čije iznajmljivanje na mesečnom nivou iznosi 40.000 dolara. Vila je dizajnerski opremljena, na imanju se nalazi i bazen, a na raspolaganju su i četiri spavaće sobe. Ona je na sudu nedavno rekla da se ta nekretnina ne uklapa sa nekadašnjim načinom života njene porodice.

Iako se protivila selidbi, Kristin Baumgartner se na kraju uselila u kuću u Montesitu nakon što je sud u Santa Barbari pre nekoliko dana odlučio da Kevin Kostner sa kojim ima troje dece plaća 63.000 dolara mesečno alimentacije što je bio i njegov predlog. Ona je privremeno primala 129.000 dolara alimentacije, a tražila je da se taj iznos poveća na 161.000 dolara kako bi mogla da iznajmi kuću nalik onoj u kojoj je donedavno živela sa decom.

Tokom dvodnevnog ročišta rekla je da nova kuća ne pruža isti standard i požalila se što će njena deca morati da dele kupatilo. Ne sviđa joj se ni smeštaj za goste u novom domu. Slike nove vile pokazuju da je ta kuća veoma luksuzna, da se na imanju nalazi i raskošna bašta i pešačka staza okružena drvećem.

Kevin Kostner poseduje ogromno imanje sa vilom i dve kuće za goste. On je na sudu rekao da se boji zbog finansija odnosno da bi zbog povećanja alimentacije morao da proda dom gde je živeo 20 godina i ranč u Aspenu.

"Moja najveća briga je što mi se nalaže da plaćam alimentaciju koja je iznad razumnih potreba dece, to nije ono što njima treba već Kristin. Mogao bih vrlo brzo da ostanem bez novca i to bi me nateralo da radim poslove koje ne želim i da radim duže nego što želim", izjavio je Kevin Kostner koji se nakon suđenja pojavio sa sinom u Santa Barbari.

Dodao je: "Mogao bih da izgubim dom u Aspenu i ovde (Kalifornija). Proveo sam život gradeći ih kao mesta za sebe, svoju porodicu i prijatelje". Na pitanje da li bi menjao kuću sa vilom u kojoj sada živi Kristin, rekao je kroz osmeh: "To je trik pitanje" pa nastavio: "Ne, ne bih menjao, ali ne ne mislim da se to može uporediti. U svom domu sam odgajio troje dece, "njihove otici su u kamenu". Mislim da bi većina ljudi to razumela".

Kroz osmeh je poručio da bi voleo da poseduje neke detalje iz kuće gde sada boravi njegova bivša supruga.

Advokati su ipak insistirali da uporedi te dve lokacije: "Živim samo na jednom od pet imanja pa verujem da su usporedive. Ali mislim da nisu iste".

Kristin je insistirala da je njegova imovina superiornija od njegove. Njoj ne odgovara ni to što će njeni gosti za koje postoje određene prostorije na njenoj novoj adresi, morati da dolaze u glavnu kuću na tuširanje. Vila nema pogled na plažu - i to je navela kao nedostatak.

Na sudu je utvrđeno da je njen glavni izvor prihoda račun sa 400.000 dolara. Obezbeđeno joj je paušalno 1.5 miliona dolara kao deo predbračnog ugovora i to je Kostner isplatio nakon raskida. On mesečno zarađuje 1.468.953 dolara a njegovi troškovi na mesečnom nivou su 240.000, ali je njegov advokat napomenuo da se to odnosi na troškove cele porodice.

Prema rečima advokata, Kristin je mesečno trošila 18.000 dolara na medicinske račune, 18.855 dolara na odeću i 3.377 dolara na kozmetičke tretmane. Utvrđeno je i da je podigla 8.886 dolara sa bankomata.

Kostner se trudio da njegova deca ne budu razmažena, poručili su glumčevi advokati pa istakli da njegov sin vozi stari džip, iako on ima novca da mu kupi novi auto. Holivudska zvezda više ne koristi ni privatni avion, napomenuto je, piše Daily mail.

(Kurir.rs/Blic žena)

