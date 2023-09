EVO KAKO SAM PREŽIVEO OPERACIJU NA OTVORENOM SRCU: Švarceneger o iskustvu koje je moglo da ga KOŠTA ŽIVOTA! Otkrio sve detalje

Arnold Švarceneger opisao je kako je izgledala operacija na otvorenom srcu koju je imao 2018. godine. Podelio je sa publikom na Jutjubu i do sada neviđene snimke kako je izgledao oporavak nakon izuzetno komplikovanog hiruškog zahvata. Snimak nosi naziv "Starting from Scratch: Coming Back from Heart Surgery".

Čuveni Terminator Arnold Švarceneger trebalo je da te godine ide na rutinsku, neinvazivnu proceduru, ali se sve zakoplikovalo, a operacija na otvorenom srcu mogla je da ga košta života. Glumac i bivši bodibilder priča o tome na snimku pa opsuje šok koji je doživeo kada je ugledao lekare. Poručuje da je doživeo pravu katastrofu, ali da je shvatio da mora da izađe iz te teške situacije.

Švarceneger koji ima tešku životnu priču oporavio se u rekodrnom roku, a u videu objašnjava kako je to i učinio. Lekari su mu rekli da mora da se kreće kako ne bi dobio upalu pluća. Kasnije su mu u tome pomagali prijatelji koji su ga bodrili, a on je bio svestan da se jako loše kretao. Postepeno se vratio i treniranju, ali i ulogama.

foto: AP / Lisa Leutner

Slavni glumac i bivši guverner Kalifornije želi da inspiriše i motiviše druge koji se nađu u sličnim situacijama.

Terminator je imao više operacija na srcu, sa tim hiruškim zahvatom suočio se i 2020.

„Imam novi aortni zalistak uz moj novi pIućni zalistak od prošle operacije. Osećam se fantastično i već šetam ulicama Klivlenda“, objavio je tada na Tviteru.

(Kurir.rs/Blic žena)

