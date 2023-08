SLAVNI GLUMAC U TAJNOSTI NAPRAVIO DETE SLUŽAVKI, PA SA NJOM I ŽENOM ŽIVEO U ISTOJ KUĆI: Sin je već sa 13 NEVEROVATNO ličio na oca

Mladi glumac i bodibilder Džozef Baena nedavno je na svojoj Instagram stranici podelio zanimljivu fotografiju na kojoj pozira golišav na plaži u dobro poznatoj pozi koju je proslavio njegov legendarni otac Arnold Švarceneger. Baena je rekreirao pozu svog oca snagatora, podigavši jednu ruku ka horizontu, dok je drugu savio i pohvalio se svojim moćnim bicepsima. Jedan pogled na ovu fotografiju dovoljan je da pokaže neverovatnu sličnost oca i sina, iako čak ni oni sami godinama nisu znali da su u toj relaciji!

Naime, Baen je Arnoldov vanbračni sin, kog je dobio tokom afere sa Mildred Baen, koja je godinama radila kao domaćica u njegovoj porodičnoj kući. Švarceneger sa bivšom suprugom Marijom Šrajver ima još četvoro dece: Ketrin, Patrika, Kristofera i Kristinu.

Arnold i Mildred aferu su imali 1997, u trenutku kada je glumac još uvek bio u braku sa suprugom Marijom. Ubrzo nakon što je shvatila da je zatrudnela, Mildred je napustila svoj posao i kuću slavnog para i preselila se oko 150 kilometara od Los Anđelesa, u grad Bejkersfild.

Džozef je odrastao u skromnom domu sa majčinom porodicom, poreklom iz Gvatemale, a sve do 13. godine nije imao predstavu da je njegov otac glavom i bradom "Terminator". U tinejdžerskim godinama počeo je do te mere da liči na Švarcenegera, da je bilo nemogući ignorisati istinu.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Mediji su saznali za činjenicu da glumac ima vanbračnog sina i da je to Džozef 2011. godine. "Sećam se tog dana vrlo jasno. Išao sam u osmi razred, bio je to peti ili šesti čas. Pozvan sam da odem sa časa, majka me je čekala i rekla mi: "Moramo da idemo, sada su svi saznali za tebe i znaju ko je tvoj otac". Imao sam 13 godina. To je trenutak kada se vaše telo transformiše, vaš mozak se menja. A onda mi se i život naglavačke preokrenuo", ispričao je ovaj 25-godišnjak prošle godine.

Kada je Švarceneger saznao da mu je Džozef sin?

Sam Švarceneger je navodno saznao da ima još jednog sina tek kada je Džozef imao osam godina, a njegovoj supruzi Mariji istinu je priznao tokom terapije za parove, što je sam otkrio u svojoj autobiografiji "Total Recall: My Unbelievably True Life Story".

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Čim smo seli, terapeut se okrenuo prema i meni i rekao: 'Marija je htela da dođe ovde danas i da pita za dete - da li imate dete sa svojom domaćicom Mildred?' Rekao sam terapeutu: 'Istina je'", opisao je proslavljeni 75-godišnjak.

Nakon što je vest postala javna i obišla sve medije, Švarceneger se izvinio Mariji i njihovoj deci. Par se iste godine razveo, a većina javnosti veruje da je uzrok upravo to što je ona saznala za aferu koju je imao.

foto: Printscreen/Instagram

"Zaista mi je žao zbog svega što se dogodilo. Plakali su. To mi slama srce. Važna stvar koju svi treba da znaju jeste da se ja brinem o sinu i o Mildred. Ispunjavam svoju odgovornost i drago mi je što to radim", rekao je za "People" 2012. godine.

"Da ste me pitali pre 10, godina, ili pre pet, pre dve godine, šta je najvažnija stvar u mom životu, iznova i iznova rekao bih da je to moj brak, moja porodica. Tako da se stvar koja mi je zaista najviše značila nekako raspala zbog onoga što sam učinio. To je nešto na šta ću se uvek osvrnuti i reći sebi: "Kako si to mogao da uradiš?"", dodao je.

(Kurir.rs/Blic žena)

Bonus video:

08:00 SVAKI 4 BRAK U SRBIJI ZAVRŠI SE RAZVODOM, PREVARA GLAVNI UZROK: Stručnjak objasnio kako vara žena, a kako muškarac RAZLIKA OGROMNA