JELI JEDAN BADEM DNEVNO, PILI GLINU I ŽIVELI NA VISKIJU: Ove zvezde su se podvrgle BIZARNIM načinima mršavljenja zbog uloga (FOTO)

Poznato je da život holivudskih zvezda nije uvek sjajan i glamurozan, te da se zbog svojih uloga i karijera moraju mnogo toga odricati. Nije retkost da i njihovo zdravlje i telo trpi velike promene, a najčešće su morali da se izgladnjuju kako bi svoju liniju doveli do potrebne kilaže.

Film „Openhajmer“ već nedeljama je jedan od najgledanijih u bioskopima, a glavnu ulogu igra Kilijan Marfi, koji tumači čuvenog američkog fizičara Roberta Openhajmera, odnosno „oca atomske bombe“.

Ono što je uočljivo, jeste to da se Kilijan za ulogu u ovom filmu prilično transformisao, te da je znatno smršao.

„Imao je tako monumentalan poduhvat. Mogao je da jede otprilike jedan badem dnevno. Bio je tako mršav“, rekla je Emili Blant za „Extra“, prenosi „Glossy“.

Zvezda hit serije „Peaky Blinders“ istakao je mu je bio izazov da smrša kako bi postigao cilj.

„Volim da glumim svojim telom, a Openhajmer je imao izrazitu fizičku formu i siluetu, koju sam želeo da postignem“, rekao je Kilijan za „The New York Times“ u maju, ali nije želeo da otkrije na koji način je uspeo ovo da postigne.

Jednu od najneverovatnijih transformacija postigao je Kristijan Bejl, koji je zbog uloge u filmu „The Machinist“ smršao 25 kilograma za samo četiri meseca. Kako bi postigao izgled Trevora Reznika, lika koji pati od insomnije i zbog toga i fizički propada, Bejlova „ishrana“ sastojala se samo od cigareta i viskija. Kasnije je dijeti dodao kafu, jednu jabuku dnevno i nekoliko zalogaja tunjevine.

U jednom trenutku on je spao na 45 kilograma, pa su producenti uplašeni za njegovo zdravlje morali da ga zaustave. Zašto ga smatraju „kraljem transformacija“ dokazao je i kada se nakon toga ugojio i postigao težinu od 86 kilograma.

En Hatavej izgubila je 11 kilograma zbog uloge Fantine u filmu „Les Mis“. Da bi stigla do željene linije, jela je samo dve ovsene kaše dnevno, ali je postigla cilj i film je naišao na odlične reakcije kod publike.

„Morala sam biti opsesivna oko toga – ideja je bila da izgledam blizu smrti“, rekla je ona za strane medije.

Daleko je otišla i Natali Portman, koja se čak godinu dana spremala za ulogu u filmu „Crni labud“. Za to vreme jela je samo šargarepe i badem, a vežbala je pet do osam sati dnevno godinu dana. Iako je uspela da skine devet kilograma, što nije toliko drastično u odnosu na pojedine kolege, Natali je otkrila da je ovo bilo veoma izazovno.

„Bilo je nekih noći za koje sam mislila da ću doslovno umreti. Prvi sam put shvatila kako se možeš toliko zamotati u ulogu da te to na neki način može slomiti“, otkrila je svojevremeno glumica, prenosi Ona.rs.

Jednu od najvećih transformacija doživeo je Metju Mekonahi, koji je izgubio čak 23 kilograma kada je pre deset godina snimao film „Poslovni klub Dalas“. On je tumačio čoveka obolelog od side, a da bi se za samo pet meseci spremio za ovu ulogu, jeo je isključivo ribu, povrće, belanaca i pudinga od tapioke.

„Pronašao sam puding od tapioke, i pronašao sam najmanju malu starinsku kašiku u Nju Orleansu, malu kašičicu šećera, i jeo bih ga s tim da bi trajao duže“, rekao je Mekonahi.

Iako je prirodno mršavije građe, Zoe Kravic je 2015. godine morala da se podvrgne procesu ekstrmnog mršavljenja zbog uloge devojke koja boluje od bulimije. Ona je koristila jedan neobičan način detoksikacije – pila je glinu.

„Pokušala sam da to uradim na što zdraviji način, iako to nije zdravo. Na kraju sam pila glinu, jer ti čisti telo i puni te. Jela sam teglu pasiranog povrća dnevno i trčala sam“, otkrila je ona.

Edrien Brodi je oduševio svet ulogom Vladislava Špilmana u ratnoj drami „Pijanista“ koju je režirao Roman Polanski. Brodi je za rad na ovom ostvarenju nagrađen Oskarom za najbolju mušku ulogu, ali posvećenost nije prošla bez posledica. Naime, Edrien je smršao skoro 15 kilograma kako bi što vernije dočarao pijanistu koji je preživeo horor Holokausta.

Zvezda filma „Džoker“, Hoakin Finiks smršao je čak 24 kilograma zbog ove uloge. Naravno, i on se podvrgao ekstremnoj dijeti, a jelovnik mu se sveo na nekoliko namirnica. Ipak, on se savetovao sa stručnjacima, kako bi njegova dijeta bila što je moguće zdravija.

„To nije bila jedna jabuka na dan. Ne, imate i zelenu salatu i zeleni pasulj. Jednom kada dostignete ciljanu težinu, sve se mijenja. Kao i navika da se budite svaki dan i budete opsjednuti čak i za 0,3 kilograma. I zaista djeluje kao da ste razvili poremećaj. Mislim, to je divlje. Ali mislim da je zanimljivo kod mene to što sam s gubitkom kilograma predviđao i očekivao i osjećaj nezadovoljstva, gladi, te određene vrste ranjivosti i slabosti. Ali ono što nisam očekivao je fizički osjećaj fluidnosti. Osjećao sam se kao da mogu pomjerati tijelo na načine na koje to nikada nisam mogao. Mislim da su upravo ti fizički pokreti postali jedna od glavnih karakteristika lika“, rekao je jednom prilikom, prenosi portal Body.ba.

