TROJPEC JE PRE MATEE BIO U LJUBAVI SA DRUGOM GLUMICOM: Šuškalo se i o vezi sa bivšom našeg poznatog glumca koji mu je PRIJATELJ

Glumac Miloš Petrović Trojpec je u ljubavi sa svojom koleginicom Mateom Milosavljević, prenose domaći mediji. A mnogi su zaboravili da je Miloš pre nje bio sa jednom drugom glumicom.

foto: Milica Cvetković

Vest da je naš poznati glumac Miloš Petrović Trojpec u ljubavi sa svojom koleginicom Mateom Milosavljević odjeknula je domaćim medijijskim nebom.

foto: Nemanja Nikolić

Naime, Matea je ovog leta podelila veliki broj fotografija na kojima je sa Milošem, pa se zaključak o njihovoj ljubavi nametnuo iz toga. Oni su zajedno uživali na moru.

Barbara Tatalović

Mnogi su zaboravili da je popularni Trojpec pre zanosne Matee bio u ljubavi sa još jednom njenom koleginicom, a spajali su ga i sa manekenkom koju smo upoznali kao devojku jednog njegovog kolege.

foto: Printscreen

Miloš je kroz medije pre koju godinu bio povezivan sa manekenkom Barbarom Tatalović, koja je pre toga imala romansu sa Trojpecovim kolegom i drugarom Milošem Bikovićem.

Tada su se po medijima mogli videti natpisi da je jedan Miloš "skinio" devojku drugom Milošu, a te priče su krenule nakon što su se zajedno pojavili na premijeri jednog filma.

foto: Printscreen/Instagram

Međutim, sam Trojpec je odlučno demantovao sve te navode iz medija.

- Sa Barbarom nikad nisam bio u vezi, niti je to ikada dovođeno u pitanje. Nju sam upoznao kao Miloševu (Bikovićevu) devojku, družili smo se i bili čak svi zajedno na Kopaniku. Pričao sam sa njim tada i okej je to što nas dvojica znamo šta je istina, ali ne želim da oko toga ide neka priča jer nema potrebe. Ja sam samo sa Barbarom prošetao crvenim tepihom jer smo mi po protokolu dolazili zajedno na premijeru. Ona je samo pridržala mene za ruku dok smo dolazili na crveni tepih, tačnije za lakat, a nismo se držali za ruke. Ja sam samo džentlmenski dao da se prihvati dok ide u štiklama i to je sve - razjasnio je Petrović sve nedoumice oko "veze" sa Barbarom.

Milica Majkić

A Miloševa prava, a ne samo "medijska veza", bila je sa mladom glumicom Milicom Majkić.

foto: Dragan Kadić

Milicu smo mogli da gledamo u filmovima "Pored mene", "Panama" i "Vlažnost", kao i u serijama "Komšije" i "Južni vetar".

Leptirići u stomaku su se javili tokom snimaja spota grupa MVP i Who See, a u vezu su uplovili nešto kasnije.

