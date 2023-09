SPAVAM S NAJBOLJIM PRIJATELJEM SVOG SINA I ODLEPILA SAM ZA NJIM: Sve je počelo kad se istuširao kod nas, a onda me je dohvatio...

Očajna 43-godišnja žena se našla u neprijatnoj ljubavnoj situaciji pa je odlučila da potraži savet od stručnjakinje za muško-ženske odnose.

"Spavam s najboljim prijateljem svog sina i jako sam se zaljubila u njega. Želim da imam budućnost s njim", pisala je stručnjakinji.

Nije mogla da odoli sinovljevom prijatelju

"Nakon što sam tri godine bila sama, nisam mogla da mu odolim kad je počeo da flertuje sa mnom. Imali smo seks u mom krevetu i bilo je energično. To je bilo pre sedam meseci i oboje smo se složili da želimo da održimo stvari ležernim, ali sada moj sin, koji ima 22 godine, treba da se vrati s putovanja i ne mogu da se suočim s raskidom", objasnila je savetnici svoju priču.

Zatim je napisala kako je sve počelo: "Imam 43 godine i razvela sam se od oca svog sina. Kad je moj sin prošle zime otišao na putovanje po Srednjoj i Južnoj Americi, njegov najbolji prijatelj nazvao je jedne večeri da me proveri. Poznajem ga ceo život i, osim što sam ga smatrala dragom osobom, uvek sam se potajno divila njegovoj atletskoj fizičkoj građi. Te večeri smo razgovarali i ponudio mi je pomoć s nekim projektom u kući. Dogovorili smo se da će se vratiti sledeći dan da mi pomogne da postavim nova vrata. Blisko smo sarađivali i osetila sam da sam se prilično uznemirila.

Trebalo je da izađe te večeri pa sam mu rekla da može da se istušira kod mene. Kad je izašao iz kupatila, samo s peškirom oko struka, nisam mogla da skinem pogled s njega. Rukama me uhvatio oko struka i odveo u moju spavaću sobu, gde smo vodili ljubav na mom krevetu. Ponovo sam se osećala tako poželjno i mlado, a seks je bio neverovatan. Sada većinu noći provodi kod mene. Osećam se tako loše pri pomisli da nećemo biti zajedno kad se moj sin vrati kući, ali alternativa se čini nezamislivom. Treba li da prekinem naš odnos ili da rizikujem svoj odnos sa sinom", pitala je savetnicu.

Sin će biti razočaran

Savetnica joj je odgovorila: "Veze s velikom razlikom u godinama mogu funkcionisati, ali ovaj mladić tek počinje da živi i vi ste u toliko različitim životnim fazama. Stvari mogu biti u redu neko vreme, ali šta biste uradili da on odluči da želi porodicu?

Prvo morate da pitate svog mladog ljubavnika kako se oseća. Na kraju, on bi ovo mogao da shvati samo kao ljubavnu vezu dok je njegov prijatelj odsutan. Iako ste polaskani njegovom pažnjom, zapitajte se možete li zaista to da vidite kao dugoročnu vezu? Da li biste zaista bili spremni da žrtvujete sjajan odnos sa svojim sinom zbog ovog mladića? Ako je vaš mladi ljubavnik ozbiljan s vama, iskrenost će biti najbolje rešenje za raspravu s vašim sinom, ali budite spremni na to da će mu trebati dosta vremena da dođe k sebi", savetovala joj je, piše The Sun.

