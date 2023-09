BRANILA I OCA KOJI JOJ JE SILOVAO SESTRU: Ovo je žena glumca koji je osuđen na 30 godina zbog SILOVANJA, plakala u sudnici

Glumac iz serije "Vesele sedamdesete", Deni Masterson, osuđen je na 30 godina zatvora zbog silovanja dve žene. Ovaj slučaj trajao je nekoliko godina pred američkim sudom, a glumcu je podršku pružala supruga Bižu Filips. Evo ko je žena glumca osuđenog za silovanje!

Ko je Bižu Filips?

foto: Profimedia

Bižu je povremeno bila na naslovnim stranama tabloida zbog druženja sa starletama i burnih noćnih provoda. Bila je u vezi sa Šonom Lenonom, sinom Džona Lenona, pre nego što je upoznala Mastersona. Par ima devetogodišnju kćerku.

Filipsova je izazvala mnoštvo reakcija svojim stavom o silovanju, jer je branila i supruga, ali i oca koji je godinama zlostavljao njenu sestru Mekenzi.

Bižu je kćerka muzičara Džona Filipsa iz grupe "The Mamas and the Papas". Svojevremeno je izjavila da ne veruje sestri da ju je otac silovao.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Pričala sam sa svima koji su tada bili tu, i postavila im teška pitanja. I ne verujem svojoj sestri. Naš otac je bio mnogo stvari, i ona mi je ispričala o njihovoj incestuoznoj vezi. Bila sam zbunjena i uplašena", rekla je ona.

Bižu je o svom ocu napisala jednu pesmu, u čijem refrenu kaže - "dodirivao me je na pogrešan način". Ali nikada nije objasnila šta je time htela da kaže.

Branila je i supruga koji je upravo osuđen na 30 godina zatvora zbog brutalnog silovanja dve žene. U sudnici joj je slao poljupce dok su mu izricali kaznu.

(Kurir.rs/Mondo)

Bonus video:

00:51 SA SVOJIM PREMIJERA SAM BEŽAO KROZ PROZOR! Glumac otkrio da ne podnosi gužve: Volim da se nikome ne javim i na miru da gledam