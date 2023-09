ČIZME MAŠE MEMEDOVIĆ SU OVE JESENI ULTIMATIVNI HIT: Kupila ih je "ZA MALE PARE" na omiljenom mestu za šoping! Dame će ih obožavati

Maša Memedović ima fenomenalan osećaj za stil, a skupe i luksuzne stvari je mnogo manje zanimaju od — polovnih!

Maša Memedović više nije poznata samo kao ćerka poznatog voditelja Jovana Memedovića, već i po svom sadržaju koji plasira na društvenim mrežama, a to su, između ostalog, snimci sa putovanja, ali i modne lekcije.

Lepa Maša obožava vintidž komade, a posebno one koje kupuje na mestima koje druge influenserke ne plasiraju često po svom Instagramu ili Tiktoku. To su uglavnom second hand prodavnice, ali i najlon pijaca.

Ona sebe ume da nazove „ekspertom za second hand“, a nikada ne preza od toga da objasni gde je nešto kupila, da li je polovno, kao i koliko je koji komad platila.

@mashamemedovic Zašto volim second hand? Kupila majicu za 300din pa slučajno pronašla online da je u pitanju nemački street wear brend! ♻️ volim što u sekendici iskopam unikatne stvari koje inače ne bih sama tražila! ♬ original sound - maša memedović

Kod Maše važi i parola "što jeftinije i starije, to bolje", a obožava da reciklira stare odevne komade i zbog brige o prirodi, čemu ju je verovatno naučio tata, poznat kao veliki ljubitelj i poštovalac prirode i ekologije.

Poslednja u nizu stvar koju je "za male pare" kupila jesu čizme kaubojke, koje će u jesenjoj i zimskoj sezoni biti apsolutni hit.

Nisu samo kaubojke stvar koju je kupila polovno i jeftino, već se nedavno pohvalila majicom za 200 dinara koja inače košta 70 evra, zatim kožne čizme u kojima je pronašla novine iz 1989. godine i koje je platila 300 dinara...

