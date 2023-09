ČUDNI I ZANIMLJIVI HOBIJI POZNATIH LIČNOSTI: Čime se sve bave i šta rade zvezde u slobodno vreme, a evo ko se bavi ŠTRIKANJEM!

Poznati glumci, muzičari i sportisti često govore kako su prezauzeti, ali neki od njih vole da iskoriste svoje slobodno vreme ne samo za odmor, već i za bavljenje različitim aktivnostima.

Neki od njih, kao što su glumica Demi Mur i pevačica Britni Spirs sakupljaju porcelanske lutke, a neki imaju malo neobičnije kolekcije.

Tom Kruz, koji se proslavio ulogama u akcionim filmovima, trenira mačevanje. On je ovim hobijem “zarazio” i svoje prijatelje fudbalera Dejvida Bekama i kolegu glumca Vila Smita, a ima i posebnu sobu namenjenu ovom sportu.-

- Tom ima sobu za treniranje. Pošto nemamo mnogo vremena za izlaske, nas trojica se na taj način zabavljamo i zbližavamo. Dejvid i ja smo često kod njega i mačujemo se. To je jako zabavno - rekao je Vil Smit.

Britanski glumac Endru Garfild poznat je po tome što je uvek u formi, što delom duguje svom dugogodišnjem bavljenju gimnastikom. Iako je u prošlosti bio posvećen skupljanju markica, sada najviše pažnje posvećuje svojoj kolekciji novčića.

Rajan Gosling je otkrio da je za potrebe snimanja filma Lars and the Real Girl morao da nauči da plete i da mu je to bilo toliko zabavno, da je na kraju nastavio da plete i u svoje slobodno vreme.

Tom Henks je započeo sa sakupljanjem antikvitetnih pisaćih mašina još sa 19 godina, a sada ih ima preko 250. Iako je uživao u njihovom skupljanju, izjavio je da ubrzo planira da ih pokloni i da će za sebe sačuvati samo omiljeni primerak.

Poznata sestra Meri-Kejt Olsen najveći deo vremena posvećena je svom brendu, ali kada god je slobodna, ide na jahanje. Ipak, ona ne jaše čisto iz zabave, već uglavnom trenira sa profesionalnim jahačima i vežba komplikovane tačke.

Poznati bokser Majk Tajson dane koje provodi u penziji koristi da bi se u potpunosti opustio i uživao u slobodnom vremenu, a hobi kom je odlučio da se posveti jesu trke golubova.

Iako mnogi nisu ni svesni da nešto takvo postoji, trke golubova su veoma česte u zemljama Severne Amerike, a bokser je poznat po tome što je veoma posvećen treniranju i održavanju svojih golubova.

Kruzova bivša supruga, oskarovka Nikol Kidman uživa u sakupljanju retkih starih novčića iz Judeje. Za razliku od nje, Anđelina Džoli voli opasnije stvari, pa sakuplja bodeže.

- Prve bodeže mi je kupila mama kada sam imala 11 ili 12 godina - rekla je glumica koja želi da svoju ljubav prema bodežima prenese i na sina Medoksa, koji je tek napunio 10 godina.

- Već sam kupila neke bodeže Medoksu. Vodimo ga u posebne prodavnice - izjavila je glumica.

Kolekcionarstvom se bavi i manekenka Klaudija Šifer. Ona sakuplja – bube. Manekenka voli da kači insekte i slike sa njima na zidove.

Kifer Saterlend, zvezda serije “24”, obožava muziku i poseduje muzički studio u kome drži kolekciju od 28 gitara marke “Gibson”. Glumac takođe pomaže mladim rokerima da dobiju ugovore sa producentskim kućama.

Jedan od najpoznatijih glumaca uživa u igranju sa keramikom i pravljenju originalnih mozaika i skulptura. Ovaj hobi Bred Pitu je otkrio veoma dobar i veoma poznat prijatelj, Leonardo Dikaprio.

Džoni Dep, takođe se bavi muzikom i svira gitaru. A kako je poznat po tome što bira ekscentrične uloge u filmovima, ne čudi činjenica da ima i čudne hobije.

- Da, ja volim da se igram sa barbikama. To je zanimljiva stvar koju možete raditi sa decom. Jednom sam davao razne uloge lutkama i menjao glas, ali to se mojoj ćerki nije dopalo. Molila me je da prestanem i da pričam normalnim glasom - rekao je glumac. Ali to nije najčudnija stvar u vezi sa Depom. On sakuplja kosture golubova.

Glumica Mila Kunis uživa u kompjuterskim igrama, a naročito u “Warcraft-u”, dok njen kolega Dejvid Arket voli da štrika.

