POSAO SAM KORISTILA KAO PSIHOTERAPIJU: Čuvena Samanta o izazovima i KULTNOJ ulozi koja je postala njeno DRUGO IME

Ne dešava se baš tako često da jedna uloga toliko obeleži nečiji život kao što je to slučaj sa američkom glumicom Kim Katral.

Samanta Džouns iz čuvene serije "Seks i grad" decenijama joj je drugo ime. Prošlo je tačno 25 godina otkako je premijerno emitovana prva epizoda, a pola veka otkako je Kim počela da se bavi glumom.

foto: Fox

To je povod da se prisetimo intervjua koji je Kim dala za TV Ekran povodom uloge Emili Frenč u seriji "Svedok krivičnog gonjenja", koja je snimljena kao TV adaptacija kraljice trilera Agate Kristi. Ova rola veoma je slična Samanti, reč je o dve jake žene.

- Titula snažne žene nosi veliki teret. Sa jedne strane, raspolažete najvećim blagoslovom. Da bez opterećenja i straha od toga šta će neko reći kažete doslovno sve što vam je na duši i svom snagom svoje ličnosti stanete iza toga. To je istinska sloboda. Međutim, takav stav sa sobom nosi i ogromnu usamljenost, jer živimo u svetu ljudi koji vole da se skrivaju iza maski, da glume život.

foto: New Line Cinema / Entertainment Pictures / Profimedia

- Malo je iskrenosti, i u takvim okolnostima oni koji udaraju šakama o stolove izazivaju nelagodu. Odudaraju i bivaju odbačeni. Zbog toga sam u Emili, kao i u Samanti, pokušala da dokučim šta je to što ih tako snažne čini ranjivima. Da li su to one same, ili činjenica da bi kako bi se uklopile u svet morale da odbace ono što jesu.

O Samanti i tome kako joj je obeležila karijeru, Kim je rekla:

- Oduvek me je privlačilo da tumačim likove seksualno komplikovanih žena. Ali ne na banalan način. Smatram da žene i kompleksnost tog fenomena "kako biti žena", posebno u današnjem društvu, nisu dovoljno istražene. U poslednjih 15 godina, od kraja "Seksa i grada", provela sam mnogo vremena radeći u Evropi.

foto: HBO Max / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

- Imala sam veliku sreću da igram likove koji su kompleksni i višedimenzionalni. Veoma sam srećna što sam u ovoj fazi karijere jer mogu da sagledam sva pitanja i izazove koje imam u svetu kao žena od preko 60 godina - iskrena je bila Kim, otkrivajući jesu li joj role pomogle u nekim životnim situacijama.

- Na neki način, moj posao i uloge iskoristila sam kao ličnu psihoterapiju, da pronađem odgovor na sva ona pitanja koja sebi postavljam otkako sam u ovoj koži. Divna stvar u vezi sa serijom "Seks i grad" je to što je eksplicitno otkrivala i delila sa publikom četiri različita gledišta u svakoj od epizoda koju smo pogledali. Smatram da su te četiri tačke gledišta zajedno činile jednu kompletnu ženu.

foto: Viasat/FOX

- Sada, iz ove tačke, shvatam da je Samantin najveći strah bio strah od bliskosti. I verujem da on sa godinama postaje sve dominantniji. To je oblast čijim se istraživanjem trenutno bavim. Da li ljubav prema sebi sa godinama prelazi u opasnu zavisnost - pitala se glumica i istakla šta najviše ceni kod Samante.

foto: profimedia

- To što nikada nije osuđivala ljude. I što je zahtevala od drugih da je posmatraju na isti način. Kad se ne foliraš imaš tu nebesku privilegiju da te ne zanima šta drugi misle o tebi. Ali, i da ceniš ljude zbog onoga što jesu. Njeno poštovanje i ljubav za ljude do kojih joj je stalo stena su njenog karaktera. Volim da mislim da deo te stene i dalje nosim u sebi - zaključila je glumica.

(Kurir.rs / TV Ekran)

