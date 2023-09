OPTUŽBE SE SAMO GOMILAJU! Još jedna žena prijavila problematičnog glumca za zlostavljanje i nasilje, a sve se desilo 2003. godine

Pojavila se nova optužba protiv Rasela Brenda, kog je do sada više žena optužilo za seksualno nasilje.

Metropolitanska policija saopštila je da je dobila prijavu da je glumac 2003. seksualno napao jednu ženu u Sohou u Londonu. Istraga je u toku, a iz policije su poručili da se potencijalne žrtve slobodno jave.

"U nedelju, 17. septembra policija je primila izveštaj o seksualnom napadu koji se navodno dogodio u Sohou u središtu Londona 2003. Policajci su u kontaktu sa ženom i pružiće joj podršku", navodi se u saopštenju.

Tokom vikenda saznalo se da je više žena prijavilo Rasela Brenda zbog nasilnog i predatorskog ponašanjea, uključujući optuzžbe za silovanje, seksualni napad i emocionalno zlostavljanje, koji su se prema rečima žena, dešavali između 2006. i 2013. godine.

Optužbe su na videlo izneli The Sunday Times i Channel 4's Dispatches sa kojima je Rasel Brend sarađivao u tom periodu. Postoje indicije da se i ranije znalo o nasilju i da je sve bilo javna tajna.

Rasel Brend negira optužbe.

"Uzeli smo u obzir ono što su saopštili The Sunday Timesa i Dispatchesa Channela 4 o optužbama za seksualne prestupe. Prvi put smo razgovarali sa predstavnicima The Sunday Times u subotu, 16. septembra, a obratili smo se i The Sunday Times i Channel 4 kako bi svako ko smatra da je bio žrtva seksualnog prestupa znao kako to i da prijavi. Ohrabrujemo svakoga ko je bio žrtva seksualnog nasilja, bez obzira kada se to desilo, da nam se javi", navodi se u saopštenju policije, piše Daily mail.

Bi-bi- si i Kanal 4 saopštili su da pokreću istragu o Rasel Brendu, nakon što je glumac optužen za silovanje, seksualno i emocionalno zlostavljanje četiri žene. U tom saopštenju se navodi da su ovi emiteri za koje je on radio, preduzeli sve neophodne korake, ali postoji sumnja da su znali za njegov nasilnično ponašanje, odnosno da su više puta upozoreni na to što bi nasilje za koje je optužen učinilo javnom tajnom.

Direktori TV i radio stanica navodno su znali za nasilno ponašanje glumca. Šefovi Bi-bi-sija i Kanala 4 optužuju da su zatvarali oči nad onim što je glumac radio, dok je bio zaposlen kod ovih emitera kao voditelj, od 2006. do 2013. (prve optužbe se odnose upravo na ovaj period).

Pomenute medijske kuće insistiraju da je istina drugačija, ali bi mogle da budu pozvane pred vladinu komisiju kako bi se saznalo šta se zapravo dešavalo, navodi Daily mail.

Nakon optužbi protiv Rasela Brenda oglasio se i njegov otac Ron Brend koji je rekao da te optužbe nisu dokazane. "Da li je ovo stvarno najvažnija stvar koja se događa na ovom svetu?", izjavio je i dodao da se Bi-bi-si i ostale mračne sile svete njegovom sinu.

