KO JE NOVI DEČKO MILENE RADULOVIĆ? Član je "Beogradskog sindikata" i reditelj, a godinama je bio u braku sa ovom LEPOM VODITELJKOM

Glumica Milena Radulović je na suđenje sa učiteljem glume Miroslavom Miki Aleksiću, došla u pratnji roditelja, ali i sa dečkom Ognjenom Jankovićem, članom grupe "Beogradski sindikat", koji su joj ogromna podrška.

Miroslav Mika Aleksić, optužen je za silovanja i nedozvoljene polne radnje. Optužnicom je obuhvaćeno sedam devojaka žrtava Aleksića, suđenje je počelo u februaru 2022. godine, a do sada su svedočile četiri žrtve. Danas, Aleksić će se konačno suočiti sa Milenom Radulović, hrabrom glumicom koja je prva izašla u javnost i ohrabrila sve žrtve da prijave seksualno nasilje.

Milena je ispred Palate Pravde došla u pratnji dečka, Ognjena Jankovića, kojeg uglavnom i najčešće vezuju za „Beogradski sindikat“. On kaže da je posle 23 godine postojanja grupe to već uveliko hobi. Nedavno je snimio prvi igrani film i smatra da se nije obrukao.

„Nisam odmah radio filmove, već reklame kao asistent režije. Radio sam sa prekaljenim rediteljima kao što su Aca Žuti ili Aca Bošković, koji je režirao „Poslednji krug u Monci“, on je bio glavni za reklame, zatim Miloš Radović. To je jedna starija garda reditelja. A Miodragu Milinkoviću Debelom sam radio kao asistent. ‘Zlatni dečko’ je moj prvi kontakt sa filmom“, rekao je on svojevremeno.

Bio je i deo Survivora, kako je svojevremeno ispričao za „Kurir„.

„Radio sam ‘Survajver’ 2008. godine, to je bio iznenadni poziv. Deset dana kasnije bili smo u avionu za Gvatemalu. To je jedan projekat zahvaljujući kojem sam proputovao celu planetu, gde čoveku turistički ne bi palo na pamet da ode. ‘Survajver’ me je usavršio u profesionalnom smislu. Naučio me je vrhunskoj disciplini, kako da se snalazim ako imam neku želju da nešto snimim, a nemam tehničke mogućnosti, kako da se dovijam, ali da to opet ispadne kvalitetno. Tu sam prošao sve faze od pripreme, snimanja, montaže. Bio sam kreativni direktor tog projekta“, rekao je on.

Inače, Ognjen je u prošlosti bio u braku sa Bojanom Janković.

Ognjen i Bojana Janković poslednji put su zajedno viđeni u javnosti u januaru 2022. godine, na premijeri njegovog filma „Zlatni dečko“ u Beogradu, a navodno su se zvanično razveli u maju prošle godine. Par je zajedno proveo 15 godina, nijedno od njih dvoje nije želelo da komentariše navode o razvodu, a zajedno imaju ćerke Zoju i Iskru.

