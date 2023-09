"PRIŠAO MI JE JEDAN TIP, OČITO DA JE BIO GEJ..." Sergej Trifunović ispričao šta se desilo na plaži kada je PRIVEDEN u Splitu

Glumac Sergej Trifunović nedavno je uhapšen u Splitu, nakon što su se građani žalili na način na koji šeta psa. Kako su naveli hrvatski mediji, Trifunović je po dolasku policije navodno počeo da vređa i omalovažava službenike, zbog čega je priveden u stanicu. Na kraju je za samo dva dana platio čak nekoliko kazni, a godinu dana mu je zabranjen ulazak u zemlje EU.

Glumac Sergej Trifunović gostovao je u emisiji "Zavidavanje" koju vodi hrvatski voditelj Lado Tomičić i ispričao svoju stranu priče, odnosno svoje viđenje događaja u Splitu, kada je završio u policiji jer je šetao psa bez povoca.

Prišao mi je momak, očigledno homoseksualac ​​i rekao: Ne možeš ovde sa psom, neko će zvati policiju. Neće da me otera pe***** u roze kupaćim gaćama, duni mu…“, rekao je Trifunović, a prenosi Jutarnji.hr.

„Ped***** je karakterna osobina, da se razumemo“, dodao je nakon što ga je voditelj upozorio na rečnik.

Sergej Trifunović je zatim ispričao da je policija došla za nekoliko trenutaka, a on im se, prema njegovim rečima, izvinio i zatražio da se osuši, ali su mu tražili dokumenta i potom ga odveli u policijsku stanicu.

„Vi stvarno hoćete da me je*ete“, rekao im je tada Trifunović.

Glumac kaže da se u policiji iznenada kao svedok pojavila žena koja je rekla da je pozvala policiju. Pozvao je prijatelja Ljubu Pavasovića Viskovića, koji mu je poslao advokata.

Naje*ao bih da sam bio sam - kaže Trifunović i priznaje da je u policiji, gde su ga navodno držali sedam sati, izgubio živce, ali da se ne seća šta je sve izgovorio policajcima.

Tvrdi da je nova policijska ekipa došla čim je počeo da jede u jednom restoranu nakon odlaska iz policije.

- Pojavilo se deset pit bulova u jednom trenutku, dva policijska auta i sedam policajaca. Pas je sve vreme bio vezan. Mi smo sedili ispred ugostiteljskog objekta, na zidiću. Pojavilo se njih 17 - tvrdi glumac.

- Policajac mi je rekao da zna što mi se dogodilo i da će mi on ponovno to isto napraviti - ispričao je.

Prema njegovim rečima, on je pitao policajca zašto će ga kazniti ako je pas na povocu, a ovaj mu je na to navodno odgovorio da to "nije njegovo zapažanje".

Trifunović takođe tvrdi da mu je nakon incidenta navodno prišao Bojan Ivošević i fotografisao se s njim kako bi mu sve pokušao objasniti.

– Ne bi mi bilo dobro u stomaku da ponovo odem u Split. Posle gorkog okusa sper** u ustima nemam želju da idem u Split – zaključuje.

Ističe da su mu policajci na Bajakovu stavili lisice i naplatili kaznu za vređanje, iako on tvrdi da policiju nije vređao, a oni su navodno bili šokirani tvrdnjama splitskih kolega i „dobili naredbu da ga predaju interventnoj policiji“.

