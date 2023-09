"JESAM, IZVREĐAO SAM IH" Sergej Trifunović DO DETALJA opisao dramu sa SPLITSKOM POLICIJOM, smatra da se radi O OSVETI

Glumac Sergej Trifunović godinu dana ne sme da uđe u Hrvatsku niti u druge zemlje Evropske unije zbog pet prekršaja koje je napravio u dva dana. On tvrdi kako se radi o "osveti" i "klasičnom maltretiranju".

- Dosta sam dobro, s obzirom na pakao iz kojeg sam izašao. Ovo što mi se dogodilo u poslednja dva dana je nešto najgore što mi se ikad u životu dogodilo. Verujem da to izaziva osmeh kod onih koji su mi to i želeli, jer ja se osećam silovano. U Split dolazim 20 godina. Ovo je moj drugi dom. U Beogradu su me prozvali ustašom zato što sam branio Split. Da mi se ovo dogodilo npr. u Zadru, Šibeniku, bilo gde drugde, OK, ali u Splitu?! - kaže za 24sata.hr Sergej Trifunović.

Sad je kod kuće u Beogradu. Njegovi, kako kaže, najgori dani počeli su prošlog petka kad je s Miletm bio na plaži Kaštelet, na kojoj se kupa godinama. Međutim, ta plaža nije predviđena za pse.

- Ni ne znam da je ona zabranjena za pse. Da moj pas nikome ne smeta, on je živahan i drag i svi vole da se igraju s njim - priča Trifunović.

Dodaje da su se taj dan kupači na plaži igrali s njegovom psom, osim osobe, koja se, kako kaže, osetila ugroženom i pozvala policiju.

- Kad su oni stigli rekao sam im: "Nema problema, skloniću se. Dajte mi dva minuta". Naravno, odmah su mi tražili ličnu kartu - ispričao je.

Nakon provere dokumenta, policajci su zatražili da glumac i pas pođu s njima u stanicu.

- Zašto? Šta ću u stanici? Kažu da platim 200 evra zbog psa na plaži. OK. Pokažite mi znak na kom piše da pas ne sme na plažu - priča Trifunović.

"Izvređao sam ih, jesam"

Znak koji su mu pokazali je oblepljen s nekoliko nalepnica, tvrdi Trifunović i dodaje kako ga je fotografisao, a zatim pošao u stanicu.

- Ja njih jesam izvređao, ne bežim od toga - kaže Sergej, koji je u stanici sa psom proveo sedam sati i platio kaznu od 500 evra.

Kako je ispričao, prava drama nastala je nakon što je izašao iz stanice i seo u jedan kafić. Glumac navodi kako se radi o osveti koja je isplanirana u jednoj grupi, i to zbog vređanja policije.

- Pas mi je bio na povocu jer smo sedam sati zajedno proveli u pritvoru. Ne želim da ponovim istu grešku. Odjednom dolazi 10 radnika obezbeđenja koji glume komunalnu policiju Splita. Došlo je i sedam policajaca - ispričao je Trifunović.

Trifunović tvrdi kako su mu zatražili ličnu kartu, a onda mu rekli kako će opet platiti kaznu. Taj put je platio 133 evra na licu mesta i ponovo otišao u policijsku stanicu. Tvrdi kako se radi o "klasičnom maltretiranju i iznudi".

Vređao na društvenim mrežama

Kako navode iz splitske policije, Trifunović je zatim remetio mir na društvenoj mreži "objavom i isticanjem teksta neprimerenog sadržaja".

- Uz izrugivanje ujedno je omalovažio i rad radnika obezbeđenja koji, angažovani od strane Grada Splita, svakodnevno, u noćnim satima vrše službu kako bi građanima Splita, a posebno starog gradskog jezgra, omogućili nesmetano funkcioniranje i noćni mir. Upornost je iskazao i dok je u objavi ispod teksta nastavio s vređanjem i omalovažavanjem službenog lica, uprkos činjenici što je prethodnog dana, 08. septembra 2023, kažnjen zbog istog prekršaja - stoji u aopštenju.

U subotu je glumac krenuo za Beograd, ali zadržali su ga granični policajci na prelazu Bajakovo, upravo zbog objava na društvenim mrežama. Platio je tada još jednu kaznu, i to od 1.000 evra.

No, Trifunović tvrdi kako su ga granični policajci "spasli od iživljavanja splitske policije". Kada je stigao u Srbiju, ponovo se oglasio na društvenim mrežama.

- Hvala hrvatskim policajcima na graničnom prelazu Bajakovo, na ljubaznosti i zaista predivnom ophođenju. Njihovim splitskim kolegama, na tri hapšenja u 30 sati, psihofizičkom maltretiranju te iznudi od preko hiljadu i po evra. Nadam se da ćete od tog novca sašiti sebi nove, lepe, crne uniforme po uzoru na Francetićeve i da će vaše majke, na koje se ovom prilikom p**erem po članovima 5, 17 i 36, biti konačno zadovoljne svojom primitivnom kopiladi - pa dodao:

- Znam da vam je žao što mi niste stigli da otvorite Loru u pola noći i pokažete strujomer. Sad, vlaški brabonjci, slobodno napišite još jednu poternicu. Ako Plenković i Vučić potpišu ugovor o ekstradiciji, naručite moje du*e poštom. Do tad, vidimo se u Grčkoj. Ako ne, onda u Bleiburgu. Bićemo na identičnim stranama kao onomad - napisao je.

"Klonim se nacionalizma"

Trifunović kaže kako se kloni nacionalizma, a u Split dolazi već 20 godina.

- Ovo što sam ih nazvao ustašama? Tako su se ponašali. Nije to insinuacija, već asocijacija. To nije ponašanje policije, već nekih glavonja - rekao je glumac.

Tvrdi da je hteo da se žali na zabranu i ponašanje splitske policije.

- Advokat mi kaže da kad sam pristao da platim kaznu, više nemam prava na žalbu. Da nisam platio, išao bih u zatvor i onda bih mogao iz zatvora da se žalim. Nemam te živce ni vreme - rekao je.

U Evropi nema nikakve projekte trenutno, pa mu zabrana za sada ne smeta. Poruke podrške dobio je od nekoliko Hrvata na društvenim mrežama.

- Cela stvar je poslužila glupanima koje imaju društvene mreže i nemaju život, ali glupost je veća od površine vode. Sad je krenulo hrvatsko-srpsko prepucavanje. Nije ovo hrvatsko-srpski sukob. Ovo apsolutno nema veze s nacionalizmom. Ovako bih se isto ponašao da su mi došli panduri u Jagodini ili Sremskoj Mitrovici - zaključio je.

