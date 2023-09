SERGEJ TRIFUNOVIĆ OBRISAO OBJAVU U KOJOJ JE POMINJAO CRNE UNIFORME I LORU: Tu se nije zaustavio, već je nastavio da PROVOCIRA

Glumac Sergej Trifunović je proteklih nekoliko dana bio u žiži regionalne javnosti zbog ispada u Splitu i kasnije zabrane ulaska u Hrvatsku i zemlje Evropske unije zbog vređanja policajaca i ostalih prekršaja (5 ukupno).

On je u noći nedelja na ponedeljak podelio post u kom splitske policajce upoređuje sa ustašama, pominje crne unoforme, Loru i Blajburg.

foto: Printscreen/Instagram

"Hvala hrvatskim policajcima na graničnom prelazu Bajakovo na ljubaznosti i zaista divnom tretmanu. Njihovim kolegama iz Splita za tri hapšenja za 30 sati, psihičko i fizičko zlostavljanje i iznudu od hiljadu i po evra. Nadam se da ćete od tih para sašiti sebi, lepe, crne uniforme po uzoru na Francetićeve i da će vaše majke, na koje se ovim putem poserem po člancima 5,17 i 36, biti konačno zadovoljne svojom primitivnom kopiladi. Znam da vam je žao što niste stigli da mi otvorite Loru u po noći i pokažete strujomer. Sad, vlaški brabonjci, slobodno raspišite još jednu poternicu. Ako Plenković i Vučić potpišu ugovor o ekstradiciji, naručite moje d*pe poštom. Dotad, vidimo se u Grčkoj. Ako ne, onda u Bleiburgu. Bićemo na identičnim stranama kao onomad", napisao je on.

Međutim, on je taj post danas obrisao, ali je nastavio sa provokacijama.

Najpre je podelio "strip", odnosno mim iz filma "Dara iz Jasenovca" u kom glumac Marko Janketić igra Vejkoslava Maksa Lubarića, ustaškog oficira i zapovednika svih koncentracionih logora. Kako istorija kaže, njega je na to mesto postavio Ante Pavelić lično.

U tom mimu, dotični ustaša pita Sergeja šta to radi, a kada mu on kaže da šeta kera, on ga pozove. Sve to u kontekstu strašnih zverstava koje je ustaški general činio nad zatvorenicima kad god bi došao u logor, pa je kontekstualno veoma jasno "šta je pisac hteo da kaže".

- Sergej, preterao si. Nisu te nikakve ustaše jurile po Splitu (a nije da ih nema), pustio si psa gde ne bi trebalo. Sve posle toga samo sebi praviš štetu - piše Trifunović uz ovaj mim.

Takođe je na svom storiju podelio snimak u togi sa lovorom na kom vozi bajs i pevuši pesmu "Raindrops Keep Fallin' on My Head" uz naslov "Sergej Trifunović napušta Hrvatsku".

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:56 ODMORIĆU SE KAD UMREM! Mladi glumac osim snimanja radi još puno drugih, različitih poslova! Odao tajnu kako sve postiže