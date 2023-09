"SVOJE PSIHIČKE PROBLEME BIH UTAPALA U ALKOHOLU": Slavna manekenka dotakla SAMO DNO, a sada živi PUNIM PLUĆIMA (FOTO)

Manekenka Žizel Bundšen otvorila je dušu za "Pipl" prvi put nakon razvoda od Toma Brejdija, s kojim ima dvoje dece.

Mnogi su Žizel posmatrali samo kao savršenu ženu koja "šeta" krila anđela "Viktorijas sikret", ali je ona sada nikad iskrenije ispričala šta joj se sve dešavalo u životu.

foto: Profimedia

Iako jedna od najlepših i najzgodnijih žena sveta, Žizel se borila sa strašnim napadima panike, anksioznošću i depresijom. Danas ima 43 godine, srećna je i ispunjena, a evo koje je promene napravila u životu.

Prošlog oktobra okončan je razvod Žizel i Toma Brejdija, jednog od najuspešnijih igrača američkog fudbala svih vremena. Brejdi i manekenka dobili su u braku dvoje dece, sina Bena (13) i kćerku Vivijan (10). Žizel se preselila na Floridu, i usred Brejdijeve poslednje sezone i razvoda negovala i oboje roditelja koji su bili teško bolesni.

foto: The Mega Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Bilo je teško celoj porodici, u svakom aspektu života. Sa svim obrtima koje nam život namesti, jedino što možemo da uradimo je najbolje sa onim što imamo oko sebe", rekla je Žizel.

Posvećena je velnesu, vežba svakog dana, meditira, radi jogu i pazi na ishranu - nedavno je objavila i sopstveni kuvar.

"Da nemam sve te tehnike da podržim samu sebe, bilo bi mi vrlo teško. I mislim da svako može sa time da se poveže, svako je imao neki životni rolerkoster u nekom trenutku", rekla je Žizel.

foto: Profimedia

Manekenka je posle 40. rođendana odlučila i da prestane da konzumira alkohol.

"Odmah sam osetila ogromnu razliku, kada popijem čašu vina, ili kada je ne popijem. Društveno je prihvatljivo da se uzme čaša vina, ljudi će vam čak reći i da je to dobro za vas. Ali nije bilo dobro za mene. Ako često pitate svoje telo šta mu prija, a ja to radim stalno, ne možete unositi kofein i alkohol. Sve se to nagomilava", rekla je Žizel.

foto: Printscreen

"Kada sam prestala da pijem, osetila sam ogromnu promenu. Ranije mi je sve bilo u nekakvoj magli. Sada mi je um oštar, osećam se prisutnije, i mnogo bolje spavam. Svi zahtevamo mnogo od svog tela, a moramo da vodimo računa o njemu. Niko to neće uraditi za nas", rekla je Žizel.

foto: Robert O'Neil/Backgrid / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Ženama se često šalje poruka da je briga o sebi sebična. Ljudi nas tome uče čitavog života. Ali kada se osećamo dobro, mi smo bolje žene, majke, prijateljice, imamo više ljubavi da pružimo. Nikada nemojte da osećate krivicu zbog brige o sebi", poručila je Bundšenova.

O razvodu nije želela mnogo da govori, ali o deci jeste.

"Moj najveći uspeh je što sam odgajila decu koja imaju prave vrednosti. Jer kada ih ja budem napustila, znaću da sam na svetu ostavila nešto što je prelepo. Ponosna sam jer postaju osobe za sebe, ali njihovi principi i vrednosti su tako jake", rekla je ona.

(Kurir.rs/MONDO)