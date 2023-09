DŽONI DEP PROMENIO PROFESIJU: Nema šanse da pogodite čime se sada BAVI, a za samo 3 dana zaradio je BASNOSLOVNU sumu novca (FOTO)

Džoni Dep već duže vreme slika i kako stvari stoje, odlično mu ide. On je prošle nedelje prodao nekoliko svojih slika i to za 4.5 milona evra i to samo za tri dana.

Serija ograničenih izdanja rege zvezde Boba Marlija, pisca Hantera S Tompsona i glumaca Hita Ledžera i Rivera Feniksa stavljena je na prodaju u Galeriji lepih umetnosti "Castle", u londonskom Kovent Gardenu, prošlog ponedeljka. Juče je portparol galerije rekao da su smeli otisci jarkih boja, koji koštaju 4.500 funti svaki, ili 17.500 funti za sva četiri, skoro rasprodati za pet dana.

- U petak su se skoros svi prodali, ostalo je još par komada Rivera Feniksa.

Ovo je druga izložba u Depovoj kolekciji „Prijatelji i heroji“ koja će biti u prodaji u Velikoj Britaniji. Prva, u kojoj su bili legenda narodne muzike Bob Dilan, Rolling Stone Kit Ričards, glumica Elizabet Tejlor i glumac Al Paćino, takođe je rasprodata za nekoliko sati prošlog jula.

(Kurir.rs/Najžena)

