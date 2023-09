DAO MI JE PIĆE, A ONDA SAM SE PROBUDILA DOK JE LEŽAO NA MENI: Život bogate naslednice bio je GORI OD PAKLA! Iznela HOROR DETALJE

Bezobrazno bogata naslednica svetskog lanca hotela Paris Hilton svojevremeno je otkrila da je bila seksualno zlostavljana kad je imala 15 godina.

Paris, koja sada ima 42 godine, tvrdi da je njen zlostavljač bio stariji muškarac kog je upoznala u lokalnom tržnom centru u Kaliforniji.

foto: Profimedia

Tada je još živela s bakom u Palm Springsu, a tokom vikenda bi odlazila u Los Anđeles da se druži sa svojim prijateljicama u spomenutom tržnom centru. Stariji muškarci bi se uvek motali po prodavnicama, a ona i njeno društvo bi razgovarali s njima i davali im svoje brojeve.

Jednoga dana, grupa muškaraca pozvala je nju i njene prijateljice u svoju kuću na piće, a kada su došle, jedan muškarac ju je nagovarao da popije svoje piće, prisetila se u razgovoru za američki magazin Glamour.

- Nakon što sam popila jedan ili dva gutljaja, počela sam da osećam vrtoglavicu. Ne znam šta je stavio unutra, pretpostavljam da je to bio Rohipnol - govori Paris, koja se zatim onesvestila i probudila nekoliko sati kasnije, znajući da se nešto dogodilo. Prisetila se samo kako je muškarac koji je ležao na njoj, prekrio njena usta govoreći joj da to samo sanja.

foto: Matt Baron / Shutterstock Editorial / Profimedia

Paris je provela vreme u raznim, skupim programima modifikacije ponašanja, uključujući Provo Canyon školu u Utahu, gde su joj, kako kaže, prisilno davali drogu, a navodno je bila podvrgnuta kasnonoćnim ginekološkim pregledima. Tvrdi da je tamo bila seksualno, fizički i emocionalno zlostavljana.

- Bila sam samo devojčica, ukrali su mi detinjstvo, rekla je dodajući da je vreme koje je provela u Provo Canyon školi uticalo na odluku nje i njenog supruga da svoga sina, Finiksa Barona Hiltona Reuma, dobiju putem surogat majke.

foto: Profimedia

- Jednostavno se bojim. Mislim, ponovo, vraćajući se na tu školu – lekarskih ordinacija, injekcije, intravenske injekcije... - objašnjava ona, ali ističe da je jako želela dete, samo nije mogla da podnese „fizički deo toga”.

Otkrila je i da je abortirala u svojim ranim 20-im o čemu nije htela da priča zbog stida.

foto: Christopher Peterson / SplashNews.com / Splash / Profimedia

- Bila sam dete i nisam bila spremna za to, objasnila je Paris, koja je tajnu čuvala decenijama, a potrebu da progovori o tome osetila je nakon što su mnogi zakoni o abortusu u SAD poništeni prošle godine.

- Mislim da je važno. Ima toliko politike oko svega toga, ali to je žensko telo. Zašto bi postojao zakon temeljen na tome? Tvoje telo, tvoj izbor. Stvarno verujem u to. Zapanjujuće mi je da donose zakone o tome šta radite sa svojim reproduktivnim zdravljem. To se ne bi događalo s muškarcima - tvrdi ona.

foto: Profimedia

Iako je uspela da iskoristi svoje strašno iskustvo da pomogne drugima, trauma još uvek utiče na njen svakodnevni život.

Zapravo, hotelska naslednica kaže da je novorođenog sina Finiksa odlučila da dobije putem surogat majke jer se bojala da će trudnoća vratiti sva loša sećanja.

Uprkos tome što je oduvek znala da želi da ima decu putem surogat majke, odluku je skrivala od javnosti, ali i od prijatelja i porodice.

- Naravno, bilo je teško ne reći nikome, jer je bilo tako uzbudljivo, ali takođe mi je bilo drago što sam mogla ovo da podelim samo s Karterom, kaže Paris, koja se za supruga Kartera Reuma venčala krajem 2021.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

