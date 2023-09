KANJE VEST I NJEGOVA GOLA SUPRUGA NAPRAVILI ZASTOJ U FIRENCI: Od ŠOK PRIZORA prolaznici nisu mogli da veruju ŠTA UPRAVO GLEDAJU

Kanje Vest i Bjanka Ćensori nastavljaju svoje evropsko putovanje i opet izazivaju kontroverze. Naime, par koji puni naslovnice portala širom sveta, bio je u šopingu na poznatoj turističkoj destinaciji Via dei Calzaiuoli u Firenci u četvrtak poslepodne - i ceo grad je stao samo zbog njih.

Kanje Vest je nasred ulice pune turista odlučio da preuzme ulogu fotografa i da fotka svoju "novu suprugu". Okružena mnoštvom radoznalih turista, Bjanka Sensori je pozirala i pokazala svoju senzacionalnu figuru u uskom trikou iz kog su joj skoro pa ispadale grudi, u sjajnim najlonkama i špicastim potpeticama.

💢 Kanye West and Bianca Censori à Florence, Italie 🇮🇹 pic.twitter.com/KUJktZqpj1 — Dédicace Shop (@ShopDedicace) September 22, 2023

Kontroverzni Kanje se sakrio ispod velike kapuljače koju često nosi u poslednje vreme i neustrašivo je skakutao u gomili.

U pauzama između fotografisanja, Vest je nameštao usku odeću svoje supruge i dizajnerke kako bi uhvatio najbolji mogući kadar na svom telefonu.

Dve nedelje ranije, Kanje je napravio skandal sa svojom golom zadnjicom na brodiću u Veneciji, dok je Bjanka klečala ispred njega.

foto: COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

I ne samo to, dodatno su optuženi su i da su praktikovali oralno zadovoljavanje u javnosti s obzirom na to da je atraktivna Sensori viđena kako se laktovima oslonila na njegova kolena dok je klečala, a on je joj je rukama držao glavu.

foto: COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Isto tako, brojni su komentatori na internetu uvereni da Vest "upravlja" izgledom 28-godišnje Bjanke i na udaru je kritika jer se smatra da od nje želi da napravi "drugu verziju Kim Kardašijan", reperove bivše supruge. Takođe, njeni prijatelji tvrde da nisu u mogućnosti da kontaktiraju kontroverznu suprugu oko koje je muzičar navodno "stavio blokade".

(Kurir.rs/Blic žena)