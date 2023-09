NI POSLE 20 GODINA NE MOŽE DA SKINE POGLED S NJE: Holivudski šmeker i dalje OBOŽAVA svoju dragu, koju je upoznao na SMEŠAN NAČIN

Holivudski glumac Met Dejmon uživao je u romantičnom danu koji je proveo na plaži u Majamiju sa svojom pet godina mlađom suprugom Lucijanom Baroso, čijem telu ni sam ne može dovoljno da se nadivi.

52-godišnji Met pritom je i sam pokazao zavidnu formu i mišiće na kojima je očito poradio, a 47-godišnja Lucijana plenila je pažnju u plavom bikiniju dok on sam nije skidao pogled s nje.

foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Met i lepa Lucijana u braku su od 2005. godine, ne vole svetla reflektora i svoj privatan život drže u tajnosti. Ni od čega u svom životu nisu pravili veliku pompu, a kad su se venčali, gotovo da se za taj događaj nije ni saznalo. Par se upoznao 2003. godine u Majamiju, a sreli su se na neobičan i smešan način, koji je bio dovoljan da osete hemiju.

''Trebalo je da snimamo na Havajima, a onda je film premešten u Majami. Onda, jedne večeri, usred snimanja, nekoliko momaka iz ekipe je reklo: 'Hej, idemo negde na pivo.' Rekao sam: 'Ne, nisam baš za to', ali nekako su me odvukli sa sobom", ispričao je Met u jednom od intervjua.

foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Dobro je što su to učinili jer su završili u baru u kom je njegova današnja žena konobarisala.

''Video sam je prekoputa prepune prostorije. Ne znam kako bi nam se inače ukrstili putevi da se to nije dogodilo'', zaključio je.

Par se zaljubio na prvi pogled, a Lucijana je svoj prvi javni intervju dala tek 2018. godine za Vogue Australija.

foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

''Konobarisala sam, on je tamo snimao film i ekipa je jedne subote uveče završila u baru. Metova priča je da me video na drugoj strani prostorije baš kad me obasjala neka svetlost. A ja sam na to rekla: 'Normalno, bio je to noćni klub, bilo je svetla svuda!'''

Međutim, stvari su tada postale malo komplikovanije.

''Ljudi su tada počeli da ga prepoznaju i traže slike i autograme, a onda je to sve postalo pomalo agresivno jer ljudi piju i slično, pa je došao i sakrio se iza mog šanka'', nastavila je.

foto: EPA

''Pitao je može li tamo da popije svoje piće, daleko od ludila, a pritom je odigrao na kartu šarma i rekao: 'Video sam te i stvarno sam hteo da razgovaram s tobom.'"

Međutim, umesto da padne na njegov šarm, Lucijana je Dejmonu odbrusila: ''Znaš, ako misliš da budeš ovde, ne možeš samo da stojiš!''

Dejmon je prihvatio izazov, a posao barmena mu nije teško pao, a sve ostalo je istorija.

foto: Profimedia

2005. godine par je odlučio da stane pred oltar i proslavi to malim privatnim slavljem u Njujorku, a godinu dana kasnije postali su roditelji prve ćerke Isabele. 2008. godine rodila im se druga ćerka Džija Zavala, a 2010. i Stela.

Bračne zavete su obnovili 2013. godine, a Met je svoju ljubav prema porodici dodatno dokazao i tetoviranjem imena svojih najdražih žena u porodici na ruku.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)