ZGROZIO SVE GESTOM I GRIMASOM, A IZRAZ NJENOG LICA JE ŽIVI OČAJ: Mladoženjin potez PRENERAZIO sve! Devojko, odabrala si POGREŠNOG

Zamislite udali ste se za muškarca svojih snova, a onda vam on na svadbi priredi veoma neprijatno iznenađenje. Devojka sa snimka ne mora to ni da zamišlja jer je upravo to doživela. A zbog onoga što joj je mladoženja priredio veliki broj ljudi na Instagramu komentariše da je bio izuzetno nefer prema njoj pa čak i nepristojan.

Na šok snimku sa svadbe mladenci su isekli svadbenu tortu i onda je trebalo da zajedno probaju prvi zalogaj tog deserta. Ono što je "trebalo" mladoženja je pretvorio u zaprepašćenje.

"Galantno" je i prilično džentlmenski mladoženja pojeo sam taj prvi zalogaj koji bi simbolično trebalo da predstavlja uvod u njihov sladak zajednički bračni život. "Hajde što je to uradio, ali pogledajte izraz njegovog lica posle toga", komentarišu na Instagramu.

Nevesta nije mogla da sakrije razočaranje, a njeno lice je prava ilustracija očaja. "Shvatila je da on voli samo sebe", "Devojko, u problemu si", "Još jede otvorenih usta", kritikuju ga na Instagramu.

Ako se po svadbi poznaje, neće brak potrajati mada možda dođe i do pozitivnog zaokreta.

(Kurir.rs/Blic žena)