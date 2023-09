OVA FATALNA ŽENA JE BORINA "LUTKA SA NASLOVNE STRANE" Ludo ju je voleo, a kad ga je ostavila, posvetio joj "OSTANI ĐUBRE DO KRAJA"

"Lutka sa naslovne strane" jedan je od najvećih hitova Bore Đorđevića i grupe "Riblja čorba", a upravo ova numera vezuje se za jedan susret muzičara i dame koja je ostavila dubok trag, pa su njoj posvećeni neki od najpopularnijih stihova ovog rok benda.

U pitanju je Biljana Nevajda Šević, jedna od najtraženijih manekenki sedamdesetih godina.

Biljana i Bora upoznali su se sasvim slučajno, tokom gostovanja u jednoj emisiji. Tadašnji časopis „Nada“ priredio je u svojoj redakciji svečanost, kojoj su prisustvovali manekenka i muzičar, a prilikom ovog susreta odmah su se između njih stvorile prve varnice.

Dok je Bora svirao jednu od najpopularnijih pesmama, "Lutka sa naslovne strane", prvi put je ugledao lepu manekenku Biljanu, pa su se već tada javile prve simpatije.

Desetak godina kasnije Bora i Biljana su se ponovo, sasvim slučajno, sreli u Splitu, kada su započeli komunikaciju posle koje je popularni muzičar bio fasciniran lepom manekenkom.

Njih dvoje su ubrzo nakon ovog susreta započeli vezu. Međutim, ona je trajala svega šest meseci. Biljana je jednom prilikom otkrila u medijima da je razlog njihov rastanka bio to što nikada nije mogla u potpunosti da veruje Bori. Ona se zaljubila u drugog čoveka, zbog čega je napustila i muzičara i Beograd. Tada se odselila u Sarajevo sa svojim novim dečkom, a potom se i udala i dobila dete.

Biljana je važila za pravu lepoticu, fatalnu po muški rod, a Bora Đorđević joj je posvetio čak tri pesme. Kada su se rastali, muzičar je napisao tekst numere "Ostani đubre do kraja", koja je kasnije postala jedna od najpopularnijih pesama ovog benda.

Kako je jednom prilikom ispričala Biljana, kada ga ostavila, on ju je pozvao i pročitao stihove koje je napisao.

- Bilo je veče. Zvoni telefon, javlja se Bora. Moli me da se nađemo "Pod lipom" da mi pročita pesmu koju mi je napisao. Spremim se i odem, kad tamo… Baš kao u pesmi: "Dok stoji za šankom delimično pijan, mrzeći pomalo i sebe i druge, ubija lagano konjak, cigarete". Sednemo za sto i on mi onako u dahu, iz svoje čuvene sveske, u koju je pisao stihove, pročita: "Nisam od onih koji cvile, više te nemam i šta tu mogu, bar se nasmeši kada me vidiš, ostani đubre do kraja" - ispričala je Biljana, pa je opisala kako se osećala kada je čula reči ove pesme:

- U prvi mah mi je to "đubre" zvučalo pomalo grubo, ali kad sam shvatila da je to "đubre" zapravo jedna opasna, fenomenalna osoba kojom je on očaran, a ona ga nemilosrdno ostavlja, definitivno mi se dopala pesma! Međutim, to je bilo sve. U tom trenutku nije izazvala nikakav potres u meni. Sećam se da sam čak bila ravnodušna i kada su tu stvar puštali na mojoj svadbi. Uopšte me nije doticala - rekla je nekadašnja manekenka jednom prilikom za "Telegraf", skoro 40 godina nakon što je objavljena ova numera.

