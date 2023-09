PRIZNALA MUŽU DA JE LEZBIJKA, OVAKVU REAKCIJU NIKO NIJE OČEKIVAO: Sve snimila kamerom, a svi su na njemu primetili JEDNU STVAR

Džodi ima 27 godina i nedavno je objavila video u kojem govori o reakciji svog muža kada mu je rekla da je gej uprkos tome što su u braku. Sada, pošto će on uskoro postati njen bivši muž, spremaju se da se isele iz kuće koju su zajedno kupili i da svako krene svojim putem.

Da bi istakla koliku joj je ljubaznost pokazao bivši muž Ted, želela je da objavi video koji pokazuje kakav je bio njegov odgovor kada se autovala i rekla mu da je lezbijka – moleći sve ljude da „budu kao Ted“.

A muž Ted joj je rekao da je autovanje najhrabrija stvar koju neko može da uradi.

Džodi je to nazvala „najslađom i najneverovatnijom reakcijom“, pre nego što je okrenula kameru ka njemu kako bi mu omogućila da to potvrdi. „Rekao sam da sam tako ponosan na tebe, i to je bila najhrabrija stvar koju sam video da je neko uradio“, rekao je Ted.

Zagrlili su se i nasmejali, Ted je podigao palčeve ka kameri, a Džodi je nastavila, dodajući: „A sada idemo svojim putem, i spremamo se da ovu kuću stavimo na tržište“, to je sve što je napisala.

Naravno, izgleda kao da su se rastali kao prijatelji, ali uprkos tome, komentatori nisu mogli da ne primete kako je Ted izgledao u videu.

„Bol u njegovim očima“, glasio je jedan od glavnih komentara. Drugi komentar je bio: „I moj (bivši muž) bio je takav, ali je i dalje bilo toliko povređenih za oboje. Ipak, sve je bolje svakog dana. Ponosna na tebe.“

Džodi je odgovrila: „Toliko osećanja. Povreda, tuga, bes, ljubav, podrška. Sve to postoji u isto vreme. Prostor i milost, teško je!“

Mnogi ljudi aplaudirali su Tedu što je imao neverovatno zrelu reakciju, a mnogi su hvalili Džodi za njenu hrabrost. Neki manje ljubazni komentatori krivili su je što je traćila njegovo vreme, ali drugi su pozitivno ocenili situaciju rekavši da su mogli da izgube i više vremena da je ostala sa njim iz straha od njegove reakcije.

U komentarima je objasnila i da je sa njim razgovarala dva dana nakon što je to sama shvatila istinu o sebi. Prema anketi Match.com iz 2016. godine, odraslima koji su shvatili svoju seksualnost u odraslom dobu trebalo je u proseku 2,9 godina da se autuju – a Džodi uopšte nije gubila vreme.

Autovanje je težak proces za LGBT+ osobe.

Ljudi mogu da se plaše autovanja iz raznih razloga, što im neverovatno otežava i prolongira priznanje. Projekat „Trevor“ i Kampanja za ljudska prava na svojim veb-stranicama nude pomoć ljudima u procesu jer, na kraju dana, nije dobro osećati se kao da ne možete da budete ono što jeste.

Sama Džodi, uprkos tome što se autovala tako brzo, mogla je da se plaši da će povrediti osobu koja joj je najbliža i sa kojom se zaklela da će biti do kraja života. Autovanje zahteva ogromnu količinu hrabrosti, pa je Ted u pravu — Džodi je zaista bila hrabra.

Važno je da budete načisto sami sa sobom i da se osećate prijatno u svojoj koži.

