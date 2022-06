SMRŠALA VIŠE OD 70 KG, KOLEGA JU JE SEKSUALNO NAPASTVOVAO, A SAD JE OTKRILA DA JE GEJ: Glumica ponosno pokazala devojku i šokirala

Rebel Vilson je pokazala svoju novu devojku i zvanično se predstavila kao lezbijka, piše Daily Mail.

42-godišnja zvezda "Pitch Perfect-a" izgledala je presrećno dok je svojih 10,9 miliona pratilaca na Instagramu upoznavala s devojkom Ramonom Agrumom.

Rebel, koja se odnedavno hvali svojom mršavom i zategnutom figurom nakon što je izgubila više od 75 kilograma, pokazala je svoj pobednički osmeh dok je pozirala pored svoje nove devojke i naslonila ruku na Ramoninu.

"Mislila sam da tražim Diznijevog princa... ali možda je ono što mi je stvarno trebalo sve ovo vreme bila Diznijeva princeza", napisala je, dodajući emotikon srca i duge uz haštag "ljubavjeljubav"

Nakon njene objave, prijatelj glumice rekao je za People kako je Rebel na neverovatnom mestu, te da je nikad nije video srećniju.

Do sada, osim objave koja je izašla, Rebel nije govorila o svojoj novoj ljubavi, koja je modna dizajnerka iz Los Anđelea i vlasnica jednog modnog brenda.

Nije jasno kada su njih dve započele svoju vezu, ali zajedno su primećene u februaru na Super Boulu, a Ramona se nakon toga pridružila Rebel početkom marta na proslavi svog rođendana u meksičkom Kabo San Lukasu.

Inače, Rebelin poslednji potvrđeni partner bio je Džejkom Busš, iz slavne pivarske porodice.

Ona i Buš počeli su da se zabavljaju neposredno pre početka pandemije koronavirusa, a kao par debitovali su na crvenom tepihu u Monaku, ali veza je trajala samo četiri meseca i završila oko februara 2021.

Podsetimo, Rebel Vilson je nedavno otkrila da je doživela seksualno maltretiranje od strane jednog kolege.

"Pozvao me u sobu i svukao pantalone", ispričala je ona. Tada ju je pred svojim prijateljima zatražio da izvede razvratan čin, o čemu je već prošle godine donekle i pričala.

"Bilo je grozno i ​​odvratno. I ponašanje posle, sve je to bilo pre #MeToo pokreta, gde su na neki način pokušali da unište i mene i moju karijeru. Da se to dogodilo nakon #MeToo-a, onda sam jednostavno mogla da ih razvalim", rekla je Vilson. S druge strane, ipak je donekle znala da se zauzme za sebe jer ima diplomu prava na Univerzitetu New South Wales.

"Budući da sam advokat, dokumentovala sam to i nazvala sam svog predstavnika. Zato sada imam neke stvari u pisanom obliku o tome šta se dogodilo.", ističe glumica. I nije stala na tome.

"Definitivno sam se pobrinula da ljudi iz industrije saznaju šta mi se dogodilo", dodaje ona.

