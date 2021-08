GLUMICA SMRŠALA PREKO 30 KG IZ RAZLOGA KOJI SLAMA SRCA: Htela sam veću šansu da postanem MAJKA!

Poznata glumica Rebel Vilson (41) u poslednjih godinu dana izgubila je više od 30 kilograma zahvaljujući redovnom vežbanju i raznim promenama u načinu života.

Na Instagram profilu glumica je podelila fotku iz Francuske, gde se trenutno nalazi na odmoru i pratiocima pokazala sjajnu figuru u maloj crnoj haljinici dok ispija šampanjac. Rebel je izgledala apsolutno besprekorno dok je pozirala ispred bazena sa prijateljicom Lisom Ruben, piše Daily Mail.

Njenu objavu u lajkovali je skoro pola miliona obožavalaca a mnogi od njih javili su joj se u komentarima kako bi je pohvalili.

- Izgledaš predobro; Rebel, izgledaš super. Oduvek si bila neverovatna žena i fantastična glumica no, sada si uz to još i zdrava. Nema sumnje da se osećaš odlično; Izgledaš šik i srećno; Sviđa mi se tvoja haljina - pisali su joj.

Naime, Rebel je nedavno otkrila da se na dijetu odlučila zbog toga što su joj doktori rekli da će tako imati veće mogućnosti da ostane trudna.

Iako je u početku bila uvređena što su joj to rekli, njihovi komentari bili su joj motivacija da krene da živi zdravo.

- Ispočetka nisam to radila zbog sebe već sam mislila na to dete i njegov kvalitet života. To razmišljanje me i pokrenulo - rekla je jednom prilikom Rebel.

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:15 PAVLOVIĆEVA U PREKRATKOJ HALJINI VRTI ZADNJICOM U PENI: Pevačica se opustila na svojoj žurki, mokra do kože, sevnule i GAĆICE!