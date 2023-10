KO SU FITNES BLIZNAKINJE KOJE SU RAZBESNELE SRPSKU JAVNOST: Promovišu zdrav način života, a zbog jednog poteza ih svi osuđuju

Influenserke Julija i Natalija Đukić, srpskoj javnosti su se predstavile kao fitnes bliznakinje, kako se zovu na društvenim mrežama.

Njih dve su postale poznate nakon što su počele da dele savete o fitnesu, vežbanju i zdravoj ishrani.

Često su izazivale razne polemike na društvenim mrežama, a jedan njihov čin podigao je pravu buru među njihovim kolegama infulenserima, a ni poznate ličnosti nisu ostale ravnodušne.

foto: Printscreen

Njih dve su pokazale da su psa kojeg su udomile pre izvesnog vremena odvele u azil, kod momka Nikole, o kojem je nedavno brujala Srbija, jer se bori da zbrine preko 100 pasa lutalica.

Upravo to je bilo mesto gde su one odvele svog psa Bekija, i to je bilo ono što je mnoge razbesnelo. One su napisale da zbog mnogo posla i obaveza ne mogu da se brinu o njemu i da nisu zaslužile osudu, jer su one tog psa uzele sa ulice.

@fitness.bliznakinje Beki je pas koga smo pre par meseci spasile sa ulice i od tada brinule o njemu.🫶 Čuvale smo ga mi kao i svi naši bližnji kada to nismo mogle, no, zbog našeg načina života koji zahteva često odsustvo od kuće i druge stvari, Bekija nismo mogle da zadržimo kod nas.🥹 Tražile smo mu dom gde će imati potpunu slobodu, a nikada da ne bude gladan, bolestan i bez krova nad glavom. Takvo mesto smo našle, a to je u Srbobran kod predivnog @Animal rescue Nikola ♬ Emotional - Bang Nono

Ipak, ljudi nisu nimalo blagonaklono gledali na ovaj njihov čin, već su ga oštro osudili. Među njima je bila i pevačica Seka Aleksić, koja je napisala da pas nije igračka, pa kad se izigraš vratiš ga na ulicu ili azil.

One su prvo su na svom TikTok nalogu objavile snimak zbog čega su donele ovu odluku i koji su razlozi zbog kojih više ne mogu da se brinu o svom psu.

- Emocije su pomešane, i srećne smo i tužne. Bekija smo mnogo zavolele, ali nije mogao da ostane kod nas i zato smo mu našle mesto gde i pripada. Sinoć nam je bilo poslednje veče sa Bekijem. Zbog nekih okolnosti, nismo mogle da ga zadržimo kod nas i našle smo dom. Beki je pas koga smo pre par meseci spasile sa ulice i od tada brinule o njemu. Čuvale smo ga, ali zbog našeg načina života koji zahteva često odsustvo od kuće, nismo mogle da ga zadržimo - napisale su one, a onda i pokazale azil u koji su odnele svog psa.

foto: Printscreen Instagram

Među prvima su se javno oglasile sestre Lea i Sara Stanković, takođe influenserke.

- Ova dva ološa od ljudi su psa koji je živeo sa njima u stanu odlučile da odvedu u azil zbog mnogo "posla" koje imaju, i to dečku koji trenutno brine o preko 100 pasa i jedva skuplja sredstva da ih prehrani i da ti psi prežive. Ološa dva su iz kreveta psa odvele da spava u kavezu, ne zaslužujete ništa bolje nego da vas večeras spakuju u kavez sa još 100 ljudi. Bezdušne ološkinje napustile živo biće koje je do danas spavalo sa njima u krevetu i koje im je verovalo. Sram da vas bude ceo život - napisala je Lea.

foto: Printscreen Instagram

Ubrzo nakon nje se oglasila njena rođena sestra Sara.

- "Veganke" dve sebične, samopromoterke koje gram ljubavi nemaju za životinje već lažu ceo internet. Vi "zbog posla" ne možete da brinete o psu pa ste ga istresle u azil Nikoli, koji jedva brine o broju životinja koje čuva. Naplaćujete intervjue zvezdetine, a da li ćete ostaviti dinar za taj azil koji ste upravo opteretile još jednom dušom.

Nakon negativnih komentara na društvenim mrežama, sestre Đukić su se oglasile u jednom videu, te tvrdile da ovo nije azil i da one ne podržavaju azile, već da je „raj za kuce koje su bile napuštene“.

- Kada bi nam neko rekao da će dobrota biti osuđena, ne bismo mu verovale - napisale su one u opisu videa.

(Kurir.rs/ Glossy)

Bonus video:

02:59 INFLUENSERKA OBRADOVALA KORISNIKE CENTRA PAKETIĆIMA! Pogledajte zašto ovi mladi ljudi imaju najiskrenije želje u Novoj godini