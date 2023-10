BILA JE MIS JUGOSLAVIJE 1982. I IMALA JE SAVRŠENU FIGURU: Evo kako danas Ana izgleda sa 60 godina kad se UTEGNE u tesne farmerke

Nekadašnja Mis Jugoslavije Ana Saso (60) važila za jednu od najlepših žena na našim prostorima, a ovu laskavu titulu osvojila je na takmičenju davne 1982. godine. Anu publika najpre pamti iz kultne reklame u kojoj u mokroj, prilepljenoj majici izranja iz mora, u istoj istakavši svoje bujne grudi, a i danas više od tri decenije kasnije ova manekenka izgleda savršeno.

Lepa Splićanka rado sa pratiocima na društvenim mrežama deli svoje fotografije, a ponekad se tu nađe i ona u kojoj pozira u kupaćem kostimu, na kojima se jasno vidi koliko je ova dama i dalje zgodna.

No, nedavno je oduševila pratioce fotografijom na na kojoj pozira u uskim, tesnim farmerkama koje ocrtavaju njene vitke, izvajane, duge noge. Ko bi rekao da ova dama ima već 60 godina!

No u svetlu činjenice da se Ana aktivno bavi vežbanjem i da je posvećeno zdravom životu, ovo ni ne treba da nas čudi.

"S velikim zadovoljstvom kažem da sam nakon četrdesete postala napokon zadovoljna sobom. Nakon svih uspona i padova te brojnih iskustava – i pozitivnih i negativnih – evoluirala sam u svakom smislu. A nadopunjuje me i duhovnost. Sve me to sada čini prezadovoljnom", rekla je Saso pre nekoliko godina za "Gloriju".

"Radom na sebi, ja sam sebe dovela u situaciju da sam potpuno mirna sama sobom, nosim ljubav i svetlost, evo, verujte, u sebi nosim ljubav i svetlost i to je to'', potvrdila je gospođica Saso i prošle godine da uživa u sebi.

Inače, ova Hrvatica poznata je i po burnom i neslavnom emotivnom životu; dva puta se udavala, ali oba braka su se nesrećno završila. Podsetimo, ona je bila u braku sa kraljem splitskog noćnog života Nenadom Bareom Teklićem, koji je u periodu od tri decenije bio vlasnik desetak najboljih kafića i klubova u Dalmaciji. Ovaj brak ipak nije uspeo na duge staze, a Reklić je 2014. poginuo u saobraćajnoj nesreći.

Ni Anin brak sa pravnikom Igorom Franceskijem nije uspeo - ovaj čovek je bio izvikani šarmer i neprestano su kolale glasine da da je besramno vara sa mladim devojkama i to na oči čitavog Splita. Dve godine nakon razvoda Franceski je uhapšen jer su se u njegovom stanu devojke iz jedne organizovane grupe prostituisale.

Ipak, izgleda da je Ana našla svoju mirnu luku, jer je već više od decenije, kako pišu hrvatski mediji, u vezi sa lekarem Hrvojem Tomaševićem.

(Kurir.rs/Blic žena)