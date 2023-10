PAMTIM KAKO SU MILENA DRAVIĆ I DRAGAN NIKOLIĆ EDUKOVALI PUBLIKU! Beba Bit strit o uzorima za šou "Rame uz rame sa Draganom"

Od 21. oktobra na Kurir televiziji emituje se talent šou-program "Rame uz rame sa Draganom", čiji je cilj da se od 14 plesača izabere najbolji. On će biti specijalni gost na koncertima Dragane Mirković, a uz koju su članice žirija nekadašnje članice grupe Bit strit Jovanka Keser i Dušanka Dekić Beba. Ovo je i prilika da se njih dve nakon 30 godina ponovo profesionalno sretnu sa Draganom. Za TV Ekran svojih početaka prisetila se Beba.

foto: Zorana Jevtić

Šta razlikuje ovaj šou od drugih u kojima su glavni junaci muzičke zvezde?

- U svemu je drugačiji i poseban. Ideja mi se veoma dopala i oberučke sam prihvatila da učestvujem u njenoj realizaciji. Šou promoviše prave vrednosti, a to su međusobna podrška i pomoć drugim umetnicima, plasiranje pozitivne i dobre energije, trud, zalaganje, druženje... Sve ono što bi naše društvo trebalo da podržava. Danas se na dnevnom nivou plasira velika količina informacija kroz različite šou-programe, rijalitije i informativne emisije, a veoma je bitna poruka koju šalju. Neki od nas se sećaju emisije "Obraz uz obraz" i Milene Dravić i Dragana Nikolića, koji su u to vreme slali dobru poruku i dobru energiju. Edukovali su publiku kroz svoj pozitivan stav i kulturno i lepo ponašanje. I ovaj talent šou je na putu da prenese takvu poruku i to ga razlikuje od svega što se plasira na našim televizijama.

Razlikuje li se danas rad na televiziji u odnosu na devedesete kada ste bili na vrhuncu slave s grupom Bit strit?

foto: Zorana Jevtić

- Iako se kao Bit strit nismo pojavljivali godinama, Jovanka i ja smo već deceniju u kontaktu s televizijama kroz razne formate i šou-programe. Dugo nismo ispred kamera, ali i to kao da je bio juče, ništa se posebno nije promenilo. Televizija nam je poznata, ali u ovom šouu imamo drugačiju ulogu. Mi smo mentorke, neka vrsta domaćina i žirija i to je novo za nas, ali i lepo i zanimljivo. Malo i zahtevno jer takmičare ocenjujemo, pa je i nezgodno, ali je svakako veselo.

Dragana se u intervjuu za TV Ekran prisetila kako vam je tih devedesetih pomogla na putu do uspeha, a sada je red da vi nekom od talentovanih plesača date šansu. Dešava li se sve u životu s namerom?

- Sve se dešava onako kako čovek priziva i želi podsvesno. Ništa nije slučajno i sve je proizvod naših viđenja, mogućnosti i opcija koje nam život pruža. Mi smo usred sankcija i svih vrsta zabrana kao tinejdžeri želeli da vidimo svet, da se edukujemo, da naš kreativni rad vidi i naše pesme čuje mnogo ljudi. Nakon toga, želeli smo da naš rad promovišemo kroz druge ljude, a onda, kako su godine prolazile, zasnovali smo porodice i fokusirali se više na rad iza bine. Dragana je verovatno na isti način dobila podršku kao mlad umetnik i onda je tu istu energiju htela da pruži drugima, što je jedna od stvari koja je čini posebnom, i kao čoveka i kao profesionalca i umetnicu.

foto: Kurir televizija

Je li vam to misija u vašoj školi plesa?

- Misija Beogradskog igračkog centra je svakako usmeravanje mladih ljudi i dece na kreativnost i slobodu. Sloboda mora da bude produkt hrabrosti, kao takva donosi kreativnost. Učimo ih da razumeju šarenolikost svega u životu kroz različitu muziku, igru, kreativna dešavanja... Slobodan čovek šire sagledava svoje životne mogućnosti.

Da li je bilo lako na audiciji da odaberete tih 14 kandidata?

- To je radila produkcija, a mi smo davali sugestije. Nije bilo lako s obzirom na to da smo želeli da tu bude od amatera do profesionalaca, od dugogodišnjih igrača sa iskustvom, do onih koji to nemaju. Ima ih od Beograđana do Rusa, igrača iz unutrašnjosti zemlje. Želeli smo da budu prisutni različiti stilovi igre, da su oni različite građe, visine, težine, da prosto prikažemo mnogo kreativnih ljudi. I napravljen je sjajan izbor 14 individua.

foto: Zorana Jevtić

Šta biste savetovali pobednika, da li je ples zanimanje iz snova?

- Igra je moj životni izbor i moja profesija. Svima savetujem da se trude, da uživaju i daju svoj maksimum. Da se kreativno izražavaju, da emituju iskrenu energiju i emociju jer će samo tako naći put do publike, do učenika u plesnim školama, do muzičara koji žele da ih angažuju, do predstava i publike u pozorištima i na filmu. Da shvate da u raznim ponudama moraju da nađu kreaciju, da sve u životu prihvate kao izazov i da deo sebe mogu da utkaju u potpuno različite forme. Nijedan posao nije lak ni fizički ni psihički. U svakom čovek mora da bude dosledan, ali i da uživa ako ga radi s ljubavlju i od srca.

