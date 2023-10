ŠANSE DA PREŽIVI BILE SU RAVNE NULI: Čuveni Čendler se godinama borio sa ZAVISNOŠĆU, a ovako je govorio o najtežim trenucima

Metju Peri, najpoznatiji po ulozi Čendlera Binga u hit seriji "Prijatelji", nađen je mrtav u đakuziju svog doma u Los Anđelesu, javio je portal TMZ.

Izvori portala TMZ iz policije kažu da se Peri najverovatnije utopio, ali da će dalja istraga pokazati pod kojim okolnostima se to dogodilo.

Metju Peri imao je samo 24 godine kada je prihvatio ulogu u kultnoj seriji "Prijatelji". Zahvaljujući njoj, stekao je veliku popularnost, ali sa slavom nije uspeo da se izbori. Godinama je vodio borbu sa zavisnošću od opijata i alkohola, koju ju pobedio.

Često je govorio o tome kako bi uticao na omladinu. Glumac je u memoarima ispričao istinu o svom životu, osvrnuvši se na trenutak u kom je bio siguran da se nikada neće vratiti porocima. Lekari su se borili za njegov život, a njegovoj porodici saopštili su da Metju ima samo 2 odsto šanse da preživi.

- Želeo sam da podelim kada sam bio siguran da ponovo ne ulazim u mračnu stranu svega. Morao sam da sačekam dok ne budem u potpunosti trezan i daleko od aktivne bolesti alkoholizma i zavisnosti. Glavna stvar je bila da sam bio prilično siguran da će to pomoći ljudima - rekao je svojevremeno Peri koji je u 49. godini bio na korak do smrti.

Otkrio je da je u to vreme patio od gastrointestinalne perforacije. Glumac je proveo nedelje boreći se za život nakon što mu je debelo crevo puklo od prekomerne upotrebe opioida. Proveo je dve nedelje u komi i pet meseci u bolnici.

- Lekari su mojoj porodici rekli da imam 2 procenta šanse da preživim - rekao je tada Metju.

- Mogao sam da se nosim sa tim, na neki način, ali do svoje 34. godine bio sam zaista ukorenjen u mnogo nevolja. Bilo je godina u kojima sam bio trezan za to vreme. Deveta sezona serije je bila godina u kojoj sam bio trezan sve vreme. I pogodite za koju sam sezonu nominovan za najboljeg glumca? Mislio sam: 'To bi trebalo da mi nešto govori' - ispričao je Peri tom prilikom.

Metju je nakon toga istakao da živi zdravim načinom života i da je uspeo da se izvuče.

- Nisam znao kako da stanem. Da mi policija dođe kući i kaže: 'Ako večeras popiješ, odvešćemo te u zatvor', počeo bih da se pakujem. Nisam mogao da prestanem, jer bolest i zavisnost napreduju, postaje sve gore i gore kako stariš. Sada sam prilično zdrav - rekao je.

Podsetimo, Metju Peri se iza kamere borio sa zavisnošću od narkotika i alkohola. Godinama je bio zavisan od lekova protiv bolova zbog čega je bio na rehabilitaciji.

Iako su "Prijatelji" bili njegov najveći uspeh u glumačkom svetu Peri je bio angažovan u serijama kao što su "Boys Will Be Boys", "Growing Pains", Silver Spoons", "Charles in Charge", "Sydney", "Beverly Hills, 90210", "Ally McBeal" i mnoge druge.

