POŠAO U SKADARLIJU NA VINO, A ONDA SE DESIO SUDBONOSNI SUSRET: Bora Stanković se oženio iz SUJEVERJA a ovim ga je Angelina očarala

Pozorišni festival Borini pozorišni dani održan je po 43. put u Vranju, a svaki godine to je povod da se priča i o velikom književniku Bori Stankoviću. Njegova dela "Nečista krv" i neprevaziđena drama "Koštana" danas je obavezno štivo srpske književnosti i školska lektira.

Bio je cenjeni srpski književnik i romanopisac s prelaza iz 19. u 20. vek. Prvi je u književnost uveo osobine koje su kod žene upečatljive. Temperamentne, drčne i samosvesne žene do tad nisu bile predstavljene u pozitivnom svetlu.

foto: Wikipedia

O životu poznatog Vranjanca, zna se puno iz njegove zvanične biografije, ali retko gde se pominje njegov ljubavni život.

Možda je upravo tuga za izgubljenim ljubavima porodila Borin "žal za mladost".

Glavna muza i velika inspiracija našeg književnika bila upravo njegova supruga koju je upoznao na neobičan način.

Bora Stanković oženio se na boemski i romantičan način. Kako je naš pisac bio i sujeveran čovek, duboko je verovao da je slučajnost koja mu se dogodila prilikom upoznavanja buduće supruge - njegova sudbina.

scena iz filma Nečista krv foto: This and That produkcija

Svoju ženu ugledao je prvi put na jednoj fotografiji u nekom fotografskom izlogu na Terazijama. Bila je odevena kao "maska", u mornarsko odelo – za maskenbal koji se tih dana pripremao u Beogradu. Mada je u to vreme bio na vrhuncu svoje književne slave, Bora je tih dana bio neobično mrzovoljan. Izbegavao je društvo.

Međutim, kada je tog dana spazio lik mladog "mornara", zainteresovao se za nepoznatu devojku, rekao je to svojim najbližim drugovima, ali na tome bi ostalo da ga istog dana, uveče, baš ti drugovi nisu pozvali na maskenbal.

Posle dužeg opiranja, on je najzad pristao, ali pod uslovom: "Samo da nagvirnemo, pa odmah posle da idemo u Skadarliju na vino". Prva ličnost koja je srela na ulazu Boru i njegovo društvo bila je devojka "mornar".

foto: Arhiva

Ista onakva "kao da je izašla sad iz fotografije", kako je to posle Bora govorio. Videvši je, zbunili su se svi, a najviše čuveni Bora. On je skoro hteo da pobegne, toliko nije znao šta treba da radi. Devojka je, izgleda, to primetila, "osmehnula se blago na njega, ponudila mu da ga odvede do garderobe, i on se pribrao i krenuo za njom, kao omađijan . . . I posle toga, cele večeri nije se odvajao od nje... I do smrti je ostao pokraj nje!"

Samo nekoliko nedelja posle te večeri, ona mu je postala žena sa kojom će posle izroditi decu i provesti ceo svoj vek. Bora se često prvo njoj obraćao za sud, kada bi nešto novo napisao.

Gospa Angelina čuvala je do smrti, kao najveću amajliju, poslednju nedopušenu Borinu cigaretu, što govori o večnoj zaljubljenosti u svog muža.

Kurir.rs