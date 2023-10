UNIŠTENA IM JE PROSLAVA GODIŠNJICE: Memoari Britni Spirs ozbiljno UZDRMALI Timberlejkov brak! "On je SMEĆE OD ČOVEKA"

Američka glumica Džesika Bel (41) ograničila je komentare na svom Instagramu nakon što su je fanovi Britni Spirs (41) osudili zbog Džastina Timberlejka (42). Razlog svemu su pevačicini memoari 'Žena u meni', koji sadrže nekoliko 'bombastičnih' otkrića o trogodišnjoj vezi Britni sa Džastinom.

U knjizi je otkrila kako je pobacila dok je bila s Timberlejkom jer on nije želeo da bude otac, a čak joj je i on predložio da popije pilule protiv trudnoće.

foto: TOM MIHALEK / AFP / Profimedia

Spirs je navela i kako je muzičar s kojim je izlazila od 1999. do 2002. imao aferu s 'vrlo popularnom' neidentifikovanom ženom. Nakon što je Timberlejk isključio komentare na svim svojim društvenim mrežama u četvrtak, obzirom da su ga danima napadali Britnini fanovi, ljudi su svoj bes počeli da iskaljuju ​​na njegovoj supruzi.

foto: Profimedia

Među komentarima Beline poslednje objave na Instagramu, koja datira od 21. avgusta, okupila se masa besnih fanova jer je navodno Džesika 'odbacila traume' koje je Spirs proživela tokom njene veze s Timberlejkom.

- Kako još uvek možeš biti u braku s muškarcem koji je uništio psihološku dobrobit bivše devojke? - pitaju se jedni.

foto: Profimedia

Nikad nisam razumeo šta si videla u Džastnu - dodao je drugi, a treći poznatog pevača nazvao 'smećem od čoveka'.

U međuvremenu je nekoliko drugih pohrlilo u odbranu Džastinove supruge.

- Prestanite da napadate njegovu ženu! Ona nije ništa učinila, ostavite Džesiku na miru - pisali su.

Timberlejk se još nije osvrnuo na tvrdnje u memoarima, ali navodno 'nije nimalo srećan' zbog toga.

foto: Profimedia

- Džastin uopšte nije kontaktirao Britni vezano za bilo koji deo iz memoara i nema nameru jer nema šta da joj kaže - rekao je insajder za Daily Mail u utorak.

Izvor je nadalje rekao da uprkos tome što je Britni to napisala ‘iz svoje perspektive‘, on navodno 'nije ok s tim'. Kako se saznaje, memoari su navodno uništili i proslavu pevačeve 11. godišnjice braka s Bel 19. oktobra.

Inače, Džesika i Džastin su se venčali u oktobru 2012. i imaju dva sina: Silasa (8) i Fineasa (3).

